联邦议会中5名退出魁北克党团的议员重回该党

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加拿大联邦议会星期一复会。一系列重要议题在等待议员们讨论定夺，包括北美自由贸易协定、西部输油管的命运、大麻合法化遇到的问题等等。

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星期一上午，在议会复会之前，议会反对党之一的魁北克政团临时党领马里奥•博利厄（Mario Beaulieu）宣布，在今年初退党的议员中又有5人确认会重新回到该党。这标志着在经历了近一年的动荡不安之后，这个主张魁北克独立的政党稳住了分崩离析的局面。

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魁北克政团从2月下旬开始，因该党女领导人Martine Ouellet（玛蒂娜·韦莱）的领导作风引发党内纷争。她被指过于关注魁北克独立，而不是捍卫该省在联邦舞台上的利益。在她拒绝辞职后，一些党员开始退党，包括数名联邦议员。

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在该党6月份举行党内信任投票时，韦莱被迫辞职。那之后不久，两名退党的国会议员重新加入了该党。

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现在，又有另外五名退党的议员返回团队，使该党在众议院的人数达到10名。但离议会官方党派的要求还差2个名额。

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魁北克政团在90年代初的鼎盛时期，曾赢得众议院54个席位。而在1995年独立公投后，势力逐渐消退。在2011年大选后失去了众议院正式党派地位，其在魁北克的大部分席位都被新民主党夺走。

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