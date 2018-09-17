魁北克团结党宣传全民牙医保险的海报。（Québec Solidaire)

到底是你玻璃心还是我不体贴？魁北克团结党的竞选海报引起种族争议

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 17 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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魁北克即将举行省选。参选政党之一魁北克团结党在竞选纲领中提出把牙医纳入全民医疗保险的主张，并请人专门设计了宣传海报（见题头图片）。但没想到的是，这张海报引起了魁省黑人社区一些人的不满。

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海报上画的是一个年轻黑人的头部，戴着鼻环，笑容可掬，露出一口白牙，上排的两颗门牙大而有缝，齐肩的黑色卷发被一块头帕固定住。旁边写着竞选口号：“人人有牙医保险。”

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魁北克团结党领袖马塞（Manon Massé）（Radio-Canada）

黑人不乐意了

黑人电子游戏设计师克劳利（Aneesah Crawley）在接受CBC采访时表示，她觉得这幅海报很俗气，让她想起那个拿黑人肤色和牙齿颜色的反差开玩笑的老笑话：夜里黑人不笑你就看不见他，或是黑人在夜里冲你一笑你只看见一口白牙之类。

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除此以外，克劳利认为用这个头像来宣传全民牙医保险，意味着用黑人来代表没钱看牙医的低收入群体。这让她感觉有点受伤。她说，海报设计者的本意可能是想表现包容，但是看在观众眼里完全不是这么回事。

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蒙特利尔黑人克拉克（David Clarke）更是认为这张海报表现出对黑人的种族主义成见：扎头帕，戴鼻环等等。而且，如果魁北克团结党想用黑人形象做宣传的话，为什么不用真人摄影，而选择这种漫画风格呢？“我从来没见过这个样子的黑人女孩。”

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他认为这还是老问题：因为是黑人所以无所谓。“他们肯定不敢用一个犹太人或中国人的漫画来表现犹太人或中国人的社区。”

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海报创作者：这是我自己的脸，它有什么不妥吗？

卡森多和她的作品。(submitted by Dimani Mathieu Cassendo/CBC)

创作这张海报的蒙特利尔绘本作家卡森多（Dimani Mathieu Cassendo）本人就是黑人。她在接受Radio-Canada采访时表示。既然是艺术创作，肯定会有人喜欢有人不喜欢。这很正常。但是她认为批评者应该直接跟她对话，而不是向媒体或在网上表达不满。

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她说，海报上的黑人是她以自己的脸为蓝本画的。这实际上是她的自画像。不过她有意模糊了性别特征，为的是给人们留下更大的解读空间。

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那些对她的作品的负面评论让她感到吃惊。海报刚刚贴出去的时候，她担心的是受到极右团体的攻击，没想到骂她的是自家人。冷静下来后，她觉得自己能够理解批评者的想法。她说，因为黑人很少被描绘、被表现，所以一旦有人去表现他们的时候，他们会疑心自己被耍弄或被利用。

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虽然受了冤枉，但是她希望这件事能让主流社会意识到，加拿大存在着多个不同的黑人社区，他们有不同的见解和诉求。她也希望有更多的艺术家表现黑人社区，有更多的客户愿意聘用少数族裔创作者。假以时日，黑人社区就会习惯看到以不同形式和不同风格刻画出的自身形象。

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由白人创作的音乐剧《SLAV》今年夏天被取消
由加拿大著名编导和剧作家勒帕日（Robert Lepage）执导的音乐剧《SLĀV》在今年的蒙特利尔国际爵士音乐节首演。由于它取材于非洲黑奴民谣，而创作团队和大多数演员是白人，因此引起了本地黑人社区的强烈抗议。他们指责创作者和爵士音乐节主办方进行“文化掠夺”，用黑人的痛苦来赚钱，要求取消演出。

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音乐节主办方在首演一周后迫于压力取消了演出并道歉。

得到客户完全的信任和尊重

在这场争议中，魁北克党团是站在创作者一边的。卡森多说，他们没看出来种族主义，一直在鼓励她。他们很尊重艺术家，这次合作从头到尾都很愉快。

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魁北克团结党候选人道里翁 （Radio-Canada）

魁北克党团候选人之一道里翁（Catherine Dorion）说，他们让海报画家完全自由地去设计和创作，成品出来后他们也很满意。她并不觉得全民牙医保险的海报用了黑人就是给这个群体贴上低收入标签。“我自己就从来不去看牙医，因为我没有足够的钱。”道里翁的职业是演员。

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（RCI with CBC News, Steve Rukavina , Nantali Indongo; Radio-Canada, Alain Gravel

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