天气太热：爱德华王子岛省担心今年土豆减产

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在加拿大盛产土豆的爱德华王子岛 PEI 省，最近几个月来炎热干燥的天气的让土豆农场主们闷闷不乐，他们担心今年的土豆会减产。

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今年夏天，爱德华王子岛省经历了异常炎热干燥的天气，这样的天气条件对土豆的生产不利。

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爱德华王子岛省马铃薯协会的主任格雷格·唐纳德 （Greg Donald）认为，今年不大可能有好收成。

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他说，对于一些早期种下的土豆品种来说，今年产品的 “个头” 可能会比较小，但是，如果今后几周雨量充足，那对在较晚种下的马铃薯来说，可能还会有点 “补救” 的余地。

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PEI 的马铃薯农场主表示，最近 4、5 年来，天气的挑战越来越大，他们发现夏季的干旱期越来越长，气温也越来越高。

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去年，为了满足当地土豆加工厂的需求，爱德华王子岛省甚至不得不进口土豆。

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