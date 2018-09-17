不只解决大学生孤独问题，住老奶奶家的“共生”计划一举多得

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加拿大的大专院校已经开学两个星期了。很多学生都是此生第一次离家住校独立生活。上个星期所做的一项“全国大学生健康调查”显示，有66%的大学新生感到孤独，有33%觉得在前两个星期孤独感很强。就各年级在校生的情况看，女生曾经感觉孤独的比例更高，有70%的在校女生说在去年曾有孤独感，而男生的比例是59%。

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大学也是想出各种办法来帮助离开家独立生活的大学生们，包括外国留学生，有的收到明显效果，有的则帮助不大。

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而在安省汉密尔顿市的麦克马斯特大学，从去年开始推出了一个介绍学生住进独居老人家庭的“共同住房计划”，可以说是一举多得，不仅使大学生不再孤独，还节省了部分租房的费用，同时也起到了陪伴老年人的作用。

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这一项目的创始人是麦克马斯特大学药学系的科研人员索米亚·阿比德（Soumeya Abed）。她来自阿尔及利亚，大约10年前在法国学习时参与了类似的计划，并受到启发。她介绍说, 这个计划是为一名女学生找到一个能与她说得来，有空余房间可供出租的老奶奶，两位女性住在一个屋顶下。参与这个项目的女大学生，因可为老奶奶提供一些支持和陪伴，所以交较低的房租，住在有家具的房间里”。因为它基于互利的共生关系，所以我们这个项目的名称就叫“共生” （Symbiosis）。

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关键是要找到互相认可和接受的“忘年交”

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索米亚·阿比德说，在挑选报名的学生时，有一个严格的筛选过程来找到合适的“忘年交”伙伴。他们会在开学前几周开始配对的工作，对于申请此项目的学生，他们要详细询问个人生活习惯，是否愿意做些做家务，以及可以接受离校园多远的住房。而对老年人一方，则要求必须有一个备用卧室，有家庭保险，并愿意分享公共区域，如厨房或浴室。老年房东不能有任何认知障碍等。

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“共同住房计划”于去年开始试点时，收到了40份申请。后来有10名学生被“配对”到老年人家里。

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例如来自津巴布韦的玛奇皮萨（Machipisa）27岁，在麦克马斯特大学学习医学。他被安排住到了73岁的康斯坦斯·杰恩（Constance Jain）家。两个人相处得很好。今年开学后又回去住在一起。

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杰恩老奶奶说她和玛奇皮萨有很多共同之处， 比如都对考古学和南非感兴趣。她说她的室友“很容易相处，对我喜欢的事也感兴趣。虽然只相识大约12个月， 而且年龄相差46岁，可我们就像老朋友一样”。

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另一位23岁的女研究生叫卡拉·邓肯（Cara Duncan）。她的研究课题就是老年学或衰老过程。她住进的是一位92岁老奶奶的家。今年开学后仍回那里住。她还帮助房东老奶奶做一些轻松的家务，抽时间陪伴老人。

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邓肯说，有很多研究已经证明，孤独和寂寞是一个’沉默的杀手‘，简单的陪伴对老年人的健康有益。

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阿比德说，到目前为止，与学生配对的老年人大都很高兴。特别是那些出门不方便，可原来又不得不出门的老人。还有一些老人觉得实际效果比她们预期的还要好。

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多伦多西奈山医院老年病学主任萨米尔·辛哈（Samir Sinha）博士说“超过25％的老年人告诉我们，他们需要能够帮助他们处理日常事务的家庭成员，例如获得处方药”。他说像汉密尔顿那样的“共同住房计划”不仅让年长者安心， 感觉自理能力得到延长，甚至可以挽救生命。

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“共同住房项目”今年的申请人数有所增加。阿比德说到目前为止他们一直在忙碌，主要是寻找更多合适的老年人。此外还收到很多来自加拿大其他城市和其他国家的咨询。

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阿比德说：“我们接到很多电话和电子邮件的咨询，有的来自加拿大其他城市， 有的来自美国和英国。有些人已经开始对具体的实施方法感兴趣。我们很高兴提供给他们”。

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