加拿大自由党议员Leona Alleslev宣布加入保守党阵营

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加拿大议会众议院星期一（9月17日）复会，以一个爆炸性新闻开始了秋季会期：自由党议员艾尔斯雷夫（Leona Alleslev）宣布加入保守党议员团。这是自特鲁多2014年成为自由党领袖后第一次有议员“叛党”。

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保守党一直希望在大多伦多地区的选区有所突破。艾尔斯雷夫正好来自大多Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill选区。另外，今天是退出保守党自立门户的议员贝尔涅第一次以加拿大人民党领袖的身份出现在众议院。艾尔斯雷夫宣布加盟，让保守党领袖希尔（Andrew Scheer）有失有得。他在新闻发布会上表示，他“极为自豪”地欢迎艾尔斯雷夫加入保守党阵营。

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艾尔斯雷夫在解释她的决定时谈到自由党政府的经济、外交政策，贸易关系的处理以及“不合适的”军费开支。她对过去的同僚表示感谢，但说自己是对国家宣誓效忠，而不是对政党。

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议员转投其他政党的事过去时有发生。据统计，他们中的三分之二在下一次大选中成功当选。

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（RCI with CBC News，John Paul Tasker）

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