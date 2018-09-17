加拿大禁止人工反式脂肪的法律开始生效

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加拿大禁止人工反式脂肪的法律自星期一（9月17日）起生效。加拿大食品加工业不得再往食品里添加部分氢化植物油。这项禁令也适用于餐馆和食品进口业。但是零售商被允许在两年的过渡期中继续销售库存的“违法”食品。

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加拿大卫生部预计，从现在起还要再过三年，部分氢化植物油才能在加拿大市场上出售的食品中完全消失。

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部分氢化植物油是反式脂肪的主要来源。在榨油过程中对天然油脂进行部分氢化处理，可以使食用油不易变质，方便长期大量存放。部分氢化油因此被广泛用于烘培食品，面食和其他袋装食品。

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反式脂肪对心脏有害。加拿大医学界认为禁止部分氢化油将在二十年内减少12000例心脏病。

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（RCI with CBC News, Kas Roussy）

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