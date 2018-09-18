世界经济论坛：到 2025 年一半以上的工作将由机器完成

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劳动力大军正在变得越来越自动化，这是人们都知道的趋势，但其速度和规模，大家并不那么清楚。

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世界经济论坛 （The World Economic Forum ， WEF）这个星期一 （9月17日）发布了一份有关未来就业趋势的报告 “Future of Jobs 2018” （2018 就业未来） ，报告预测，到2025年，人类有超过一半的工作将由机器来进行，这足以显示今后几年劳动力市场的变化速度。

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(Bill Pugliano/Getty Images)

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机器承担 52% 的工作

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世界经济论坛的报告估计，在从现在到 2025 年这 7 年内，机器将会担负起工作场所 52% 的工作，而现在这一比例仅为 29%。

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报告还称，到 2022 年，全球约有 7500万 个就业职位将会消失，但与此同时，会出现新创造的1.33 亿个新就业职位。

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因此，一项重大挑战将是培训和再培训员工，以适应新的工作环境。

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外包和再培训

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世界经济论坛理事会的成员 Saadia Zahidi 说，到 2025 年，当今存在的大多数工作场所的任务将由机器或算法来执行，但自动化也将创造更多的新职位。

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她说，这是第四次工业革命，我们的研究表明，现在公司企业和政府都还没有完全意识到这一新的挑战的规模。

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报告 “ 2018 就业未来” 是世界经济论坛发布的第二个此类报告，该报告根据对全球 300 多家公司的高管进行的调查而撰写，调查范围覆盖 20 个经济体, 涵括汽车、石油、天然气、金融等各个行业。

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报告的作者表示，自 2016 年的上次报告以来，创造就业机会的前景变得更为积极，因为企业对技术所带来的机遇有了更好的认识。

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在北美，84% 的高管希望工作领域更加自动化， 83% 的人希望雇用具有新技能的新员工。

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大多数公司计划对员工进行再培训，但 有 65% 的高管表示将把工作外包。

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(The Associated Press)

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改变就业的新技术

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预计将彻底改变劳动力市场的新技术包括：

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大数据分析；

物联网；

由应用程序和网络支持的市场；

机器学习；

云计算；

增强和虚拟现实；

数字贸易；

新材料；

3D打印；

自驾交通。

在这个新的工作世界中，应用程序和软件开发人员、数据分析师、技术和科学产品的销售代理，以及电子技术工程师等职位将成为热门。

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雇主面临的调整

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世界经济论坛表示，雇主所面临的挑战包括实施 “远距离” 工作，以及为员工提供再培训。

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(Tobias Schwarz/Reuters)

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尽管从整体看就业将出现净增长，但新型职位的工作性质、工作地点、工作方式都将发生重大转变。

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该报告称，公司企业需要对员工的工作分配提供更多的灵活性，一半的公司预测，到 2022 年，公司里的全职职位将会大幅度减少。

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