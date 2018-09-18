加拿大西部生产的原油售价不及美国一半， 运输能力是主因

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加拿大西部原油蕴藏量丰富，但生产出的原油价格却大大低于美国。目前加拿大西部石油公司Western Canadian Select出售的原油价格为每桶33.84美元，而美国德克萨斯州的West Texas Intermediate Crude石油公司出售的中质原油价格为每桶68.99美元。

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虽然造成价格差异的原因之一是因为加拿大的油砂矿生产的是重质原油，难以加工；但专家认为，造成价格差异的主要原因从本质上讲，还是没有足够的运输能力和渠道。运输能力受限，储存太多，只得降价出售。

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目前的价差已经上升到5年来的最高点，每桶相差35.15美元。这等于加拿大原油的价格还不及美国原油价格的一半。这对出产石油的萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省来说意味着付出高昂的代价。

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艾伯塔省石油销售委员会前负责人，现任卡尔加里大学公共政策学院高级研究员的理查德·马森（Richard Masson）表示，这会给依赖石油产业的省级政府带来问题。“因为这意味着政府收入减少，赤字增加。我们生产了大量的石油，但我们却没有得到足够的收入”。

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马森指出，价差的拉大也没有使消费者得到好处，因为原油是一种“非常容易交易的商品”，但我们现在是通过铁路而非管道运输。加拿大需要改善石油运输以获得具有竞争力的价格，在新的管道建成之前差异不会改善。

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根据萨斯喀彻温省总理斯科特·莫（Scott Moe）的说法，价格差距的拉大也使省政府每年的损失增加到3亿加元，这超过了最初预期2.1亿加元。

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价格的差异最终也会进一步影响到石油生产者的积极性。因此加拿大的石油生产量远低于别的国家。

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