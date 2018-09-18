魁北克省选移民和难民问题受关注

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与上一次魁北克省选四党领袖法语电视辩论一样，星期一晚上进行的四党领袖英语电视辩论也是在移民问题上的争论最为火爆。

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第一次英语辩论

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这次英语电视辩论不但是过去多次魁北克省选中的第一次（魁北克省的官方语言是法语，大多数人的母语是法语），而且是在离省选投票日只有两个星期时进行的。

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这次英语电视辩论像上次法语电视辩论一样分成教育、医疗、经济、移民、环境保护等主题板块进行，此外又加上了英语少数族裔权益的专题。

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移民问题是热点

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由于移民和难民近年来受到越来越多民众的关注，魁北克省四个政党的领袖都在这个问题上大做文章，所以在辩论其他题目时出现了跑题跑到移民问题上来的情况。

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有实力竞争执政党地位的魁北克省未来联盟党CAQ明确提出了削减每年接收移民数量的竞选纲领，这一政策受到其它三个政党领袖的猛烈抨击。

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5万降到4万人

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正式的移民问题辩论由一位来自非洲国家尼日利亚难民男子阿基诺拉.阿金巴拉提出，他抱怨在魁北克找份稳定的工作不容易，问政府有什么对策帮助新移民和难民在魁北克找到工作。

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魁北克省执政党自由党的领袖Philippe Couillard首先回答这个问题。他说解决问题的关键是提供免费的法语培训和促进新移民融入魁北克生活的政策和措施；比如把新移民学法语的重点从学校课堂改到工作场所，让新移民边工作边学习法语。他还指责魁北克未来联盟党领袖Francois Legault提出的新移民来到魁北克省若三年后仍然不能通过法语语言能力考试就会取消其在魁北克省移民资格的政策吓坏了不少新移民。

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魁北克党领袖 Jean-François Lisée对尼日利亚难民阿金巴拉问题的回答是，魁北克党若当政、则不但会在新移民抵达魁北克省后的头几个月的时间里为其提供生活费用、而且会提供免费法语培训和就业市场培训，让其很快具有在魁北克工作的技能。

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26%移民离开魁省

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魁北克未来联盟党领袖Francois Legault则指出，现在26%来到魁北克省的新移民在呆了一段时间后选择离开魁北克到其他省份落户，最主要的原因是自由党政府多年前决定把每年接收的移民数量从4万人增加到至少5万人，但却没有相应增加培训新移民和帮助新移民就业的费用；所以他的政党若当政会把每年接收的移民数量削减到4万人，以确保政府能够为每一个新移民提供法语培训和就业培训服务。

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魁北克团结党发言人Manon Massé则表示，如果该党成为执政党、则在第一个任期结束前就会实现让政府雇员中有13%的员工是少数族裔的目标；具体措施是当政后立即开始实行政府招聘雇员时必须有四分之一新招聘雇员是少数族裔的定额，直到达到政府雇员队伍中有13%是少数族裔的目标。

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RCI with Benjamin Shingler, Loreen Pindera

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