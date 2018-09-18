CBC

魁北克省选移民和难民问题受关注

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 18 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

与上一次魁北克省选四党领袖法语电视辩论一样，星期一晚上进行的四党领袖英语电视辩论也是在移民问题上的争论最为火爆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一次英语辩论

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次英语电视辩论不但是过去多次魁北克省选中的第一次（魁北克省的官方语言是法语，大多数人的母语是法语），而且是在离省选投票日只有两个星期时进行的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次英语电视辩论像上次法语电视辩论一样分成教育、医疗、经济、移民、环境保护等主题板块进行，此外又加上了英语少数族裔权益的专题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克未来联盟党领袖Francois Legault / CBC

移民问题是热点

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于移民和难民近年来受到越来越多民众的关注，魁北克省四个政党的领袖都在这个问题上大做文章，所以在辩论其他题目时出现了跑题跑到移民问题上来的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有实力竞争执政党地位的魁北克省未来联盟党CAQ明确提出了削减每年接收移民数量的竞选纲领，这一政策受到其它三个政党领袖的猛烈抨击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5万降到4万人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

正式的移民问题辩论由一位来自非洲国家尼日利亚难民男子阿基诺拉.阿金巴拉提出，他抱怨在魁北克找份稳定的工作不容易，问政府有什么对策帮助新移民和难民在魁北克找到工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省执政党自由党领袖 Philippe Couillard / Allen McInnis/Montreal Gazette

魁北克省执政党自由党的领袖Philippe Couillard首先回答这个问题。他说解决问题的关键是提供免费的法语培训和促进新移民融入魁北克生活的政策和措施；比如把新移民学法语的重点从学校课堂改到工作场所，让新移民边工作边学习法语。他还指责魁北克未来联盟党领袖Francois Legault提出的新移民来到魁北克省若三年后仍然不能通过法语语言能力考试就会取消其在魁北克省移民资格的政策吓坏了不少新移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克党领袖 Jean-François Lisée / Ryan Remiorz/Canadian Press

魁北克党领袖 Jean-François Lisée对尼日利亚难民阿金巴拉问题的回答是，魁北克党若当政、则不但会在新移民抵达魁北克省后的头几个月的时间里为其提供生活费用、而且会提供免费法语培训和就业市场培训，让其很快具有在魁北克工作的技能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

26%移民离开魁省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克未来联盟党领袖Francois Legault则指出，现在26%来到魁北克省的新移民在呆了一段时间后选择离开魁北克到其他省份落户，最主要的原因是自由党政府多年前决定把每年接收的移民数量从4万人增加到至少5万人，但却没有相应增加培训新移民和帮助新移民就业的费用；所以他的政党若当政会把每年接收的移民数量削减到4万人，以确保政府能够为每一个新移民提供法语培训和就业培训服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克团结党发言人Manon Massé / Allen McInnis/Montreal Gazette

魁北克团结党发言人Manon Massé则表示，如果该党成为执政党、则在第一个任期结束前就会实现让政府雇员中有13%的员工是少数族裔的目标；具体措施是当政后立即开始实行政府招聘雇员时必须有四分之一新招聘雇员是少数族裔的定额，直到达到政府雇员队伍中有13%是少数族裔的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Benjamin Shingler, Loreen Pindera

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Quelles sont bévues fiscales du ministère des Finances du Canada qui couteraient des milliards aux contribuables ?

RCI | English

Canada’s burgeoning cannabis industry and the US border

RCI | Español

Walter Benjamin y el mundo lúdico de Carlos Ferrand

العربية | RCI

مؤتمر طاقات الانتشار اللبناني: الآمال كبيرة وكذلك التحديات