两千亿！特朗普对华再加关税

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美国总统特朗普星期一表示将对中国进入美国市场价值两千亿美元的产品征收10%的关税，以惩罚中国在对美贸易中使用不公平贸易手段的做法。

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特朗普星期一还警告中国政府说，如果中国对这次美国的关税制裁采取反制措施，则他会立即启动对另外价值2670美元中国进入美国市场的产品征收惩罚性关税的程序。

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美国总统特朗普这次宣布的对中国进入美国市场产品征收惩罚性关税的数额虽然巨大，但税率在9月24日开始实施时只是10%，以给美国公司三个月的时间进行调整适应；不过从2018年年底开始，对这价值两千亿美元中国产品的惩罚性关税税率将被提高到25%。

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到目前为止，美国对中国进入美国市场价值5百亿美元的产品征收了惩罚性关税。

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中国政府除了采取对美国进口产品征收关税的反制措施之外，还用放任人民币贬值6%的做法部分抵消美国对中国产品征收惩罚性关税的效力。

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美国特朗普政府虽然表示愿意与中国谈判贸易争端问题，但目前还没有敲定任何具体的谈判日期和级别。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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