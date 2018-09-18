加拿大空军缺 275 名飞行员

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加拿大皇家空军 （The Royal Canadian Air Force）面临大约 275 名飞行员的短缺，同时也需要增加机械师、操作员和其他经过训练的人员，以满足不断增多的国内和国际飞行任务的需求。

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空军表示，正在努力解决人员短缺，并说这些问题没有对空军执行任务产生负面影响。

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但空军的官员们承认，这种情况给加拿大空军增加了压力，并会在可预见的未来变成真正的挑战。

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(Jonathan Villeneuve/Radio-Canada)

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国防部最近公布的一份内部报告提出了飞行员和机械师的不足，以及空军对基础设施的维护费用不足等问题。

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自由党政府通过的新防务政策使其中一些问题正在获得处理，但空军飞行员的人员短缺仍然是一个至关重要的问题。

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加拿大国防部在制定一个新的飞行员培训系统，但培训一名军队飞行员需要 4 到 8 年的时间。

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