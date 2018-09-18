多伦多有 67,000 名 Uber 和 Lyft 司机

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加拿大多伦多市将在今后两周连续举行 9 个公众咨询会，专门讨论有关优步打车 Uber 和另一个类似打车服务公司Lyft 的事宜，之后市议员将审核有关的规定。

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加拿大广播公司报道说，根据最新披露的信息，多伦多现在有 67000 名提供 Uber 和 Lyft 打车服务的司机。

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Lyft 的加拿大总监 Aaron Zifkin 表示，业务在快速增长，从而显示了市场需要这类服务的迫切性。

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然而，这种增长已经引出了人们对交通安全以及拥堵的担忧。

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一家出租车公司 – Beck Taxi 的运营总监 Kristine Hubbard 呼吁市政府恢复在 2016 年废除的一项规定，该规定要求所有提供载客服务的司机接受 17 天的培训，其中也包括急救培训。

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她还呼吁市政府限制提供打车服务司机的人数，因为交通过于拥堵。

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但 Lyft 的加拿大总监 Aaron Zifkin 则表示，共乘技术 “缓解了交通拥堵”。

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他说，Lyft 正在通过让人们一起搭车，或把人们送到公交站来协助减少交通拥堵问题。

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