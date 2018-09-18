给孩子留下干净的河湖：蒙特利尔摄影师组织捡拾水边塑料的活动

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今年五月份，蒙特利尔摄影师维尼约（Jimmy Vigneux）和一位海洋生态学家合作，发起了一个捡拾水边塑料垃圾的活动。他们起初把这个活动命名为“十吨行动”。这个名字同时也表明活动的目标。但是由于响应者众多，目标很快达到，十吨行动现在已更名为“百吨行动”。

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为什么一个摄影师会想到组织这样的活动呢？维尼约在接受Radio-Canada采访时说，我们的河湖水流非常脏。尽管它们远看很美，但你只要走到岸边，就会看到垃圾。科学家告诉我们，到2050年，海里的塑料将会比鱼还多。“我有三个孩子，我没办法告诉他们：‘抱歉，这就是我们给你们留下的生活的地方。’”

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公众的热情让两个组织者喜出望外

他和魁北克海洋生态学家莫里赛特（Lyne Morissette）共同发起了这项活动，并在脸书上建了一个主页。起初的设想是他们两人利用业余时间去水边捡塑料垃圾，有朋友或志愿者来帮忙更好。但是两个星期后，他们的脸书主页已经有两千多关注者。还有许多人留言询问如何加入。甚至大西洋另一边的法国和葡萄牙都有人响应。

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维尼约说，这项活动最令人振奋的地方就是公众的参与热情。他们的脸书主页建立第二天，就已经有人出发去河边了。每个周末都有上百人报告自己的“收获”。活动发起三周之后，参加者清除的垃圾已经达到两吨。

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他们在75天之后就达到了目标。“十吨行动”在刚刚过去的周末正式升级为“百吨行动”。

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如何参与？

参加这项活动并不需要在指定时间到一个指定地点去集合，垃圾也并不仅限于塑料。维尼奥说，你可以在任何时候去任何一条河的岸边。只要把收集到的垃圾照一张相发给“百吨行动”的脸书主页，并报上重量。如果重量是称出来的，维尼约会按参加者提供的数字记录。如果是目测的重量则减半记录。

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由于活动完全属于民间自发，跟政府部门及回收业没有合作，因此垃圾捡回来以后需要参加者自己处理，能回收的清洗后放进回收箱，不能回收的扔进垃圾桶。

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一次性使用的塑料制品和塑料包装是污染水流的主力军

塑料制品使用非常广泛，不可能把它们从日常生活中剔除出去。但是维尼约说，我们还是可以尽量减少塑料包装的使用，水边最常见的塑料垃圾就是一次性使用的塑料瓶，塑料盒，塑料袋和塑料薄膜。只要有人去的岸边就有这些东西，如果不捡的话，它们就会顺流而去，进入大海。全世界的海洋里每年要增加八百万吨塑料垃圾，相当一部分就是这么来的。

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除了常备自己的咖啡杯和购物袋以外，“百吨行动”的组织者也呼吁大家通过更多方式来减少一次性包装。例如买散装食品，用可以多次使用的蜂蜡薄膜代替塑料薄膜，洗头用固体香波代替瓶装香波。

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超市货架上的食品，往往盒子里有袋子，大袋子里还有小袋子。没有必要包装的蔬菜上也套着塑料袋。维尼约鼓励消费者用自己的言行促使商店做出改变，不仅选择环保意识强的商店，而且告诉店家自己的想法。

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维尼约不久前和家人去餐馆吃饭。服务生给孩子们拿来了塑料吸管。饭后付款时，他在账单背面写道：“谢谢您的优质服务，但是贵店最好不要再用塑料吸管。”

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他说，“百吨行动”这样的公民运动声势壮大起来，大家积极参与，大声表达自己的意见，就会对政府和企业形成压力，促使它们制定法律，修改政策。

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（RCI avec Radio-Canada, Alain Gravel）

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