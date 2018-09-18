自2016年以来已有8000多加拿大人死于芬太尼过量

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根据加拿大政府刚刚公布的统计数据，今年头三个月有至少1036名加拿大人的死亡和芬太尼过量有关。这使2016年1月以来芬太尼过量导致的死亡人数超过了8000人。今年4月以后的数据尚未统计出来。

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CBC记者Catharine Tunney报道说，加拿大西部地区，尤其是BC省和阿尔伯塔省是芬太尼“重灾区”。但是其他省份也不能幸免。加拿大公共卫生署负责人泰蕾莎.谭（Theresa Tam）在一份声明中说，今年的统计数据表明芬太尼危机并没有平息。

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大部分死于芬太尼过量的人是男性。加拿大公共卫生部门与法医和医学专家合作进行的调查显示，死于芬太尼过量的人往往有精神病史，吸毒上瘾，药物耐受性减弱，在吸毒过量时独自一人，缺乏社会协助。

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2016年加拿大全国有3000多人死于芬太尼过量，2017年死亡人数接近4000。

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加拿大政府成立了处理芬太尼危机的特别顾问委员会。委员会主席由泰蕾莎.谭和新斯科舍省卫生部门官员罗伯特.斯特朗（Robert Strang）共同担任。

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（RCI with CBC News，Catharine Tunney）

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