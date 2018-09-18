不太满意，但也没有更合适的了：加拿大自由意志党领袖考虑抛绣球

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加拿大自由意志党领袖莫因（Tim Moen）对前保守党议员贝尔涅（Maxime Bernier）刚刚成立的加拿大人民党其实有些不满意，认为它的政策过于缩手缩脚，走得不够远，而且觉得“人民党”这个名字显得有点太左了。但是这并不妨碍他考虑和这个新党合并。

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加拿大人民党领袖贝尔涅。(CP/Adrian Wyld)

对尚未完成建党程序的人民党来说，和莫因合并 ― 或者用人民党发言人的说法，收编自由意志党，― 是有好处的。按照加拿大选举委员会的规定，一个新党只有在有候选人参加过补选后才能给捐款者开抵税收据。政治捐款可否抵税直接影响到捐款人的慷慨程度。如果和成立于上个世纪70年代的自由意志党合并，这个问题就迎刃而解了。

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但是如果真的两党并一党，自由意志党的70多个候选人中肯定会有人被贝尔涅选择的人换掉。莫因希望他们中的大部分能够留下来，并希望自由意志党的主要宗旨能够继续发扬光大。

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自由意志党和贝尔涅的分歧之一是前者主张所有消遣性毒品合法化，而贝尔涅对这个主张没什么兴趣。

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（RCI with CBC News, Catherine Cullen）

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