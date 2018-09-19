海洋变成露天垃圾场， G7 加拿大开会力推 “塑料宪章”

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G7 环境部长会议，9 月19日- 21日在加拿大大西洋沿岸的哈利法克斯市举行。

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这个会议的中心议题是海洋所面临的塑料废物危机，加拿正在大力推进一个 “海洋塑料宪章” （oceans plastic charter）。

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加拿大环境部长凯瑟琳·麦肯纳 （Catherine McKenna）表示，在哈利法克斯召开的 G7 部长会议期间，加拿大将大力推动这个宪章，并计划把这个文件提交给下个月的联合国大会。

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(The Associated Press/NOAA)

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G7 中 5 国签署

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今年 6 月份，在加拿大魁北克省举行的 G7 峰会上，七国集团中有 5 个成员国 – 加拿大、法国、德国、英国、意大利签署了 “塑料宪章” 这一不具约束力的协议。

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但美国和日本没有签署。

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凯瑟琳·麦肯纳表示，我们都知道大量的塑料……正在扼杀湖泊和河流，必须采取措施遏制这种情况，否则，到 2050 年，海洋中的塑料废物将超过鱼类。

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(Romeo Ranoco/Reuters)

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七国集团和欧盟正在全球范围内推动更多的国家签署 “塑料宪章”，呼吁各国停止把海洋当作露天垃圾场，目前海洋中一半以上的垃圾来自亚洲国家。

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塑料吸管和塑料袋导致海龟死亡的悲惨图像在全球的社交媒体中广泛传播，据有关机构估计，目前海洋中的塑料多达 79,000 吨，其中一半是渔网。

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“海洋塑料宪章”

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“海洋塑料宪章”要求各国政府制定标准，以增加塑料的再利用和再循环。

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该宪章承诺大幅度减少一次性塑料的使用，到 2030年，实现对 55% 的塑料的回收和再利用，到 2040年实现对塑料的全部回收。

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这个宪章还要求企业采取消除浪费的生产途径 – 这种方法被称为 “扩大生产者责任”。

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(Cheryl Ravelo/Reuters)

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推向 G20

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加拿大环境部长麦肯纳表示，她被告知在哈利法克斯会议期间，日本 “可能不会” 签署 “塑料宪章”，但加拿大的官员正在继续 “努力”。

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与此同时，她还说，准备把 “海洋塑料宪章” 带给G 20的成员国，敦促这些国家签署。

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之后，加拿大将把“海洋塑料宪章” （ocean plastics charter）推向国际舞台，渥太华计划于下周在联合国第73届大会上提出这个宪章。

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加拿大人超浪费

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在加拿大，尽管近年来各市政当局都加强了回收政策和堆肥措施，但加拿大人仍然是发达国家中最浪费的群体之一，2012 年至 2014 年期间，加拿大家庭产生的垃圾又增加了18%，每年的垃圾填埋量达到 2500 万吨。 。

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加拿大环保机构 – 铃木基金会的一位发言人表示，要想真正减少塑料废物，唯一的措施是 “彻底消除一次性塑料制品”。

(REUTERS)

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