家庭非法种植售卖大麻多年 离婚时财产怎么分？

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非法种植、销售大麻交易使用现金，家里的钱都是用塑料袋装好藏在保险箱，鞋盒子，或是埋在地下。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大西部BC省法庭最近判决了一起史无前例的离婚案。

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该省一对结婚30年的夫妇，史密斯夫妇，多年来经营种植大麻生意，并远销墨西哥、美国、以及加拿大。

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1983年两人结婚，并育有两个女儿，到2013年正式分居。

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他们从温哥华高贵林的一间房子地下室开始种植大麻，到20年后，在美国加州拥有一个大型大麻种殖场。

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2013年，他们申请到了种植药用大麻的牌照，但是，那不过是为了掩盖其非法种植大麻的生意。

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因为非法种植销售大麻大多数时候使用现金，所以，他家的钱都是用塑料袋装好藏在保险箱，鞋盒子，或是埋在地下。

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按照法庭文件，俩人在墨西哥、加拿大有三处房产，这是有转账记录的财产。

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一塑料袋美金有多少？

法庭审讯发现，史密斯一家人过着舒适的生活，全球旅行，冬天去热带避寒。

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他们支付了两个女儿的大学教育费用，现在一个女儿是教师，另一位是法律工作者。

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引发法庭巨大争议的是，2013年，当史密斯先生离家出走的时候，用一个透明塑料袋装了一袋子美金。

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而史密斯太太记录下了当时的情景，并在法庭上表示，那里面装着6万到8万美金。

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但史密斯先生称，里面只有2万美金。他还辩解，前妻的保险柜里也有相等数目的现金。

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分割房产，支付赡养费

鉴于夫妻两人收入来源奇特，没有文件记录。

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BC省法院在庭审之后，仅能够判决双方分割三处不动产，即在美国和墨西哥的房产，还有其他动产，比如汽车等。

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同时，法官表示，考虑到史密斯太太过去多年照顾孩子，且健康状况不好，史密斯先生需要一次性支付赡养费用13万5千。

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