人喜欢犯懒，研究人员说大脑生来如此

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根据不列颠哥伦比亚大学 UBC 的最新研究，人天生喜欢懒惰，因为这是我们的大脑的 “优先” 选择。

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该研究发表于医学刊物 “神经心理学”（Neuropsychologia）上，研究人员发现，在 “动” 与 “不动” 之间，大脑更容易选择 “不动”。

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在研究中，研究人员让接受研究者坐在电脑前，观看屏幕上闪现的图像，并作出选择。

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屏幕上的图像包括一个人处于放松状态，以及骑车、爬楼梯等需要付出体力的图像，跟踪设备记录接受研究的人的大脑活动。

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研究发现，接受研究的人在选择需要付出体力活动的图像时，大脑要付出 “更多的努力”。

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UBC 的博士后研究员、该研究的资深作者 Matthieu Boisgontier 说，这项研究令人兴奋的新发现是，我们的大脑天生就被 “不动” 所吸引，更倾向于选择 “容易” 的事情。

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