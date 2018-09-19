特鲁多印度之行的开销比开始说得要多

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今年 2 月份加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）惹出争议的印度之行，实际开销比政府第一次披露的数字要多。

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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本周一 （9月17日）在加拿大众议院提交的文件显示，特鲁多这次为期 9 天的旅行 （2月16-25日）花了加拿大纳税人 166 万加元，比联邦政府 6 月份报告的 150万 加元高出了大约 10%。

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费用可能更多

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）的发言人亚当·奥斯汀（Adam Austen）表示，政府部门涉及这次旅行的票据和发票还在继续上报，需要数周甚至数月的时间才能确认特鲁多印度之行的总开支，他不排除最后的金额进一步上升的可能性。

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加拿大广播公司报道说，在这些开销中，包括政府花费 17044 加元，把名厨 Vikram Vij 接到印度，为加拿大举办的一次正式宴会准备餐饮。

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另外，总理座机上的食品和饮料花费了 142,938 加元，总理专机每飞 1 小时，费用大约 11,000 加元，总理专机在印度之行中的总耗资为 485,770 加元。

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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