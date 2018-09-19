持加拿大护照，外交部密切关注疑似被下毒俄国“暴动小猫”成员状况

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俄国异见组织、摇滚乐队“小猫暴动，Pussy Riots”成员派奥特·维泽洛夫（Pyotr Verzilov） 上周二在莫斯科忽然身体出现不适，被送院。

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他身边亲人表示，他可能被下毒，因为症状表现为呕吐和瞳孔扩散。

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在莫斯科接受治疗之后，上周六，他被转送到柏林Charite医院继续治疗。

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两地医生都表示，他的症状显示，很大可能是因为中毒。但是，目前还无法确定是什么引起中毒。

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目前，他在接受深切治疗，但没有生命危险。

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维泽洛夫最著名的抗议行动是，在2018年举办的世界杯比赛决赛上，假扮成警察冲进了比赛现场，干扰比赛。

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他为此被俄国警方逮捕，并在7月份被关了半个月。

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加拿大表示关注

维泽洛夫拥有俄国与加拿大双重国籍。加拿大外交部长佛里兰是乌克兰裔，而且会讲俄语。

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她在周末接受访问时表示，她与维泽洛夫的母亲通了电话，并且会密切注意时态动向，提供帮助。

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而“暴动小猫”的其他成员则表示，他在德国治疗结束之后，会返回俄国。

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