NAFTA继续谈：特鲁多致电特朗普 加拿大几家欢乐几家愁

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北美自由贸易协定（NAFTA）谈判依然在艰难进行。星期二，加拿大代表团和美国代表团谈判了一个通宵，直到早上七点才结束。

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星期三早上，加拿大外交部长佛里兰来到谈判大楼，继续与美国高层代表的谈判。

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而引发加拿大媒体注意的是，这两天，美国国会高层、总统特朗普的共和党盟友也发出威胁，要加拿大在10月1号前签署协议。

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佛里兰：谈判艰苦，感谢媒体

在进入谈判地点之前，佛里兰停下来短暂接受媒体访问。

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她首先感谢加拿大民众对谈判的支持，她的办公室收到了民众送来的鲜花、巧克力、以及短信，希望加拿大代表团感受到他们的支持。

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同时，她也感谢了她的团队，称他们非常辛苦。

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最后，她感谢媒体，尤其是耐心等候在现场的各路采访记者，称加拿大的新闻自由是民主的一部分，感谢他们的公正报道。

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但她并没有就谈判进展、是否会迅速达成协议透露任何信息。

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特鲁多致电特朗普

媒体报道称，本周加美谈判气氛骤然紧张。先是美国共和党高层指责加拿大谈判速度太慢。接着，佛里兰回应，加拿大的态度一直是要一个利于发展的协议，这并不是威胁。

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而在渥太华，前往参加自由党内阁会议的特鲁多对媒体表示，加拿大谈判代表团正在就达成协议进行努力。

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同时，加拿大总理办公室公布，特鲁多在星期二晚间给美国总统特朗普打了电话。在电话中，特鲁多重申了立场，会努力完成一个对双方有利的协议。

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加拿大此前一直要求，需要保留自贸协议中的独立仲裁条款，第19条；保留对加拿大奶制品市场的供应管理系统；以及保护加拿大文化艺术产权等。

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美国共和党警告：加拿大需加速谈判

这两天，美国政坛对于NAFTA谈判态度转变也引起加拿大方面的注意。美国共和党两位高层斯卡里斯（Steve Scalise）以及布拉迪（Kevin Brady）都对谈判进展表示失望。

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他们说，谈判速度太慢了，加拿大要加速，10月1号的期限不会变。

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言下之意是，如果加拿大不肯签约，他们会批准美国与墨西哥签署的双边贸易协定了。

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而加拿大外交部长佛里兰在接受采访时表示，那是美国政坛人士的工作 —— 代表美国利益。

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有分析表示，美国国会内部本身对于NAFRA意见就不统一，共和党议员可能为了讨好总统特朗普对加拿大态度强硬，但是，谈判关系到加美两边的经济，尤其是汽车制造业和农业等，不少美国人的工作也在依赖着NAFTA能顺利签署。

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当一些州的国会代表认为，谈判应该加速，但是，这可能触动了另一些代表州的利益，他们会认为，别那么匆忙，我的选民对这个协议并不满意。

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这本身就是一件会造成美国国会内部分裂的事件，而一两位议员也不能够代表国会。

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加拿大各省对美国经济依赖程度不同

加拿大最大省份安大略省省长道格·福特周三也在华盛顿。他在接受媒体访问的时候表示，他来这里与外交部长佛里兰等会面，表达自己对加拿大谈判代表团的支持。

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他表示，安大略的汽车工业与NAFTA紧密相连，他支持加拿大政府为保障加拿大制造业做出的努力。

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数据显示，安大略省整体GDP中，有26%依赖与美国的合作，尤其是汽车制造业。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 加拿大其他省份中，新不伦瑞克省受到的影响最大，大约有28%的GDP依赖美国，且属于食品、蔬菜等。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 加拿大省份中对美国经济依赖最小的反而是西部BC省，只有8%依赖美国。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

其他中部省份依赖美国的比例也不大，而且重要属于能源工业。

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几家欢乐几家愁

在这场谈判中，最受影响的是加拿大的汽车制造业，另一个是加拿大的奶制品工业。

加拿大汽车工业工会主席迪阿斯（Jerry Dias）对于美国特朗普政府的谈判做法非常不满，这些天一直在猛烈抨击特朗普政策。

他认为，过去多年，加美汽车制造业创造了百万工作，是非常成功的。此外，加美的汽车制造业程序已经高度融合，比如一辆美国克兰斯勒汽车要最终制造完成，需要在美加边境来回六次。任何增加关税等行为都是置加美工人的生活于不顾。

星期三，加拿大奶农协会也在渥太华召开记者会，呼吁加拿大政府继续保护他们的利益。

奶制品协会表示，加拿大政府在以前的谈判中，已经开放了部分奶制品市场，本地奶制品市场已经无法经受更大的冲击了。

他们也表示，“加拿大奶制品市场对美国来说，就是木桶当中的一滴奶，而对加拿大奶农来说，就是很多人的生活”。

同时，他们对加拿大政府在这场谈判中坚持保护奶农的利益感到鼓舞。

（RCI with CBC）

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