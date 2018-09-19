加拿大外交部长佛里兰接受记者采访。THE CANADIAN PRESS/AP, Carolyn Kaster

NAFTA继续谈：特鲁多致电特朗普 加拿大几家欢乐几家愁

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 19 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

北美自由贸易协定（NAFTA）谈判依然在艰难进行。星期二，加拿大代表团和美国代表团谈判了一个通宵，直到早上七点才结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三早上，加拿大外交部长佛里兰来到谈判大楼，继续与美国高层代表的谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而引发加拿大媒体注意的是，这两天，美国国会高层、总统特朗普的共和党盟友也发出威胁，要加拿大在10月1号前签署协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佛里兰：谈判艰苦，感谢媒体
在进入谈判地点之前，佛里兰停下来短暂接受媒体访问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她首先感谢加拿大民众对谈判的支持，她的办公室收到了民众送来的鲜花、巧克力、以及短信，希望加拿大代表团感受到他们的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，她也感谢了她的团队，称他们非常辛苦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最后，她感谢媒体，尤其是耐心等候在现场的各路采访记者，称加拿大的新闻自由是民主的一部分，感谢他们的公正报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但她并没有就谈判进展、是否会迅速达成协议透露任何信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多致电特朗普
媒体报道称，本周加美谈判气氛骤然紧张。先是美国共和党高层指责加拿大谈判速度太慢。接着，佛里兰回应，加拿大的态度一直是要一个利于发展的协议，这并不是威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在渥太华，前往参加自由党内阁会议的特鲁多对媒体表示，加拿大谈判代表团正在就达成协议进行努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，加拿大总理办公室公布，特鲁多在星期二晚间给美国总统特朗普打了电话。在电话中，特鲁多重申了立场，会努力完成一个对双方有利的协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大此前一直要求，需要保留自贸协议中的独立仲裁条款，第19条；保留对加拿大奶制品市场的供应管理系统；以及保护加拿大文化艺术产权等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国共和党警告：加拿大需加速谈判
这两天，美国政坛对于NAFTA谈判态度转变也引起加拿大方面的注意。美国共和党两位高层斯卡里斯（Steve Scalise）以及布拉迪（Kevin Brady）都对谈判进展表示失望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们说，谈判速度太慢了，加拿大要加速，10月1号的期限不会变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

言下之意是，如果加拿大不肯签约，他们会批准美国与墨西哥签署的双边贸易协定了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大外交部长佛里兰在接受采访时表示，那是美国政坛人士的工作 —— 代表美国利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有分析表示，美国国会内部本身对于NAFRA意见就不统一，共和党议员可能为了讨好总统特朗普对加拿大态度强硬，但是，谈判关系到加美两边的经济，尤其是汽车制造业和农业等，不少美国人的工作也在依赖着NAFTA能顺利签署。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当一些州的国会代表认为，谈判应该加速，但是，这可能触动了另一些代表州的利益，他们会认为，别那么匆忙，我的选民对这个协议并不满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这本身就是一件会造成美国国会内部分裂的事件，而一两位议员也不能够代表国会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大卡车从加拿大温莎大桥通过，运送汽车前往底特律。 (AP Photo/Paul Sancya)

加拿大各省对美国经济依赖程度不同
加拿大最大省份安大略省省长道格·福特周三也在华盛顿。他在接受媒体访问的时候表示，他来这里与外交部长佛里兰等会面，表达自己对加拿大谈判代表团的支持。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他表示，安大略的汽车工业与NAFTA紧密相连，他支持加拿大政府为保障加拿大制造业做出的努力。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

数据显示，安大略省整体GDP中，有26%依赖与美国的合作，尤其是汽车制造业。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大其他省份中，新不伦瑞克省受到的影响最大，大约有28%的GDP依赖美国，且属于食品、蔬菜等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大省份中对美国经济依赖最小的反而是西部BC省，只有8%依赖美国。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

其他中部省份依赖美国的比例也不大，而且重要属于能源工业。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

几家欢乐几家愁
在这场谈判中，最受影响的是加拿大的汽车制造业，另一个是加拿大的奶制品工业。

加拿大汽车工业工会主席迪阿斯（Jerry Dias）对于美国特朗普政府的谈判做法非常不满，这些天一直在猛烈抨击特朗普政策。

他认为，过去多年，加美汽车制造业创造了百万工作，是非常成功的。此外，加美的汽车制造业程序已经高度融合，比如一辆美国克兰斯勒汽车要最终制造完成，需要在美加边境来回六次。任何增加关税等行为都是置加美工人的生活于不顾。

星期三，加拿大奶农协会也在渥太华召开记者会，呼吁加拿大政府继续保护他们的利益。

奶制品协会表示，加拿大政府在以前的谈判中，已经开放了部分奶制品市场，本地奶制品市场已经无法经受更大的冲击了。

他们也表示，“加拿大奶制品市场对美国来说，就是木桶当中的一滴奶，而对加拿大奶农来说，就是很多人的生活”。

同时，他们对加拿大政府在这场谈判中坚持保护奶农的利益感到鼓舞。

（RCI with CBC）

相关阅读：
NAFTA：特鲁多与特朗普杠上了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’anxiété et la dépression sont-elles une épidémie au Canada ? Oui selon plus de la moitié de la population.

RCI | English

Canada calls for closer international cooperation in combatting illegal fishing and ‘ghost gear’

RCI | Español

Premios Polaris 2018 o lo más sobresaliente de la música canadiense de hoy

العربية | RCI

الدكتورة في التربية ناديا النفي، الحائزة على ميدالية حاكم كندا العام، وحبّ مدّ الجسور