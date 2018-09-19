她离特鲁多而去：自由党议员转投保守党的更多细节

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多和他领导的自由党为众议院复会第一天（9月17日）做了精心的筹划。因为明年就要大选了，而这个夏天发生了太多的事。执政党既要强调过去三年的成就，又要提出新会期的工作重点，同时还要准备好应对反对党的诘难。总理和相关部长们尤其在跨山输油管和NAFTA谈判的问题上严阵以待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是后座议员艾尔斯雷夫（Leona Alleslev）的倒戈带跑了主题，打了自由党一个冷不防。星期一下午她站起来发言时，身旁的自由党同僚们还以为她要讲的是众议院正在辩论的泛太平洋协议，结果却听到她宣布加入政敌阵营的决定。他们目瞪口呆地看着她结束发言，离开座位，穿过大厅中间的过道，走到保守党那一边，接受新战友的热烈欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两个月前还在公开和私下场合赞扬特鲁多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

甚至连她所在选区的自由党“支部”事前也被蒙在鼓里。Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill 选区的自由党协会主席说，艾尔斯雷夫做这个决定并没有事先通知他或跟他商量。实际上，7月20日特鲁多去这个选区出席筹款活动时，她还在发言中极力称赞并感谢他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC获得了一封她在7月11日写给外长弗里兰德（Chrystia Freeland）的一封电邮。她当时正随特鲁多等人在布鲁塞尔参加北约峰会。她在这封电邮中写道，特鲁多，国防部长萨吉安和弗里兰德本人“今天实在是太棒了，不仅表现出我们加拿大人的风貌，而且表现出我们作为世界公民的风貌”。她还说，弗里兰德在那天早些时候遇到她时给她的拥抱和亲吻“是最好的，让我哭了起来。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是艾尔斯雷夫表示，加入保守党的决定是她在考虑了很长时间以后做出的。在她盛赞特鲁多大约十天后，她要求和保守党领袖希尔（Andrew Scheer）面谈。8月初的一天，两人在多伦多国际机场附近的喜来登酒店的一个会议室里见了面。艾尔斯雷夫本周在接受CBC采访时表示，他们两人非常合得来，原定一个小时的谈话，他们谈了两个半小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次会面后，保守党竞选策划经理马绍尔（Hamish Marshall）等人开始协助她准备本星期一的“大日子”和她的发言要点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在众议院的发言中和稍后在新闻发布会上表示，她决定加入保守党是因为对特鲁多领导的自由党政府越来越失望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔的开门红

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC议会事务记者Chris Hall说，艾尔斯雷夫在复会第一天如此高调的加盟和她对特鲁多政府的抨击正是保守党领袖希尔迫切需要的。一方面，作为竞选策略，保守党将重提在上次大选中用过的“特鲁多没准备好，当总理不称职”这张牌，来自他手下议员的评论无疑是最有说服力的证词。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一方面，上个月退出保守党的议员贝尔涅（Maxime Bernier）刚刚组建新党。他在退党声明中对希尔的抨击比艾尔斯雷夫对特鲁多的更为激烈，也涉及更多方面。他领导的加拿大人民党将给明年的联邦大选带来新的变数。希尔因此不仅需要回应贝尔涅的指责，也要回应保守党内外的质疑。艾尔斯雷夫的出现让他可以暂时获得“缓刑”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大没有法律禁止议员转投其他党

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自加拿大联邦成立（1867年）已来，共有两百多名议员更换党籍或转为无党派议员。加拿大没有法律禁止议员转投其他党。加拿大联邦政党中，只有新民主党要求退党议员以无党派身份完成余下任期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去十几年中，有几名议员的退党决定也在联邦政坛引起了巨大反响。2005年5月，保守党议员斯特罗纳克（Belinda Stronach）加入自由党，获得人力资源部长一职。她的加盟帮助当时在议会占少数的自由党政府度过了预算投票危机，但是也终结了她和保守党议员、后来历任外长、国防部长和司法部长的彼得.麦凯（Peter MacKay）的恋爱关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2006年2月，BC省的自由党议员埃莫森（David Emerson）决定加入保守党。由于他作为自由党候选人当选刚刚两个星期，因此引起一些自由党人士和支持者的愤怒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Chris Hall, Vassy Kapelos, Catherine Cullen, Kathleen Harris ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada