魁北克电影《看家狗》将代表加拿大角逐奥斯卡最佳外语片奖

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由加拿大魁北克省年轻女导演Sophie Dupuis执导的《看家狗》（Chien de garde）将代表加拿大参加第91届奥斯卡金像奖最佳外语片奖的角逐。一个由24名来自加拿大政府机构和电影界的成员组成的委员会星期三（9月19日）宣布了这个决定。

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这部电影的男主角JP和女友、母亲和弟弟住在蒙特利尔市的一套狭小的公寓里。他的工作和家庭责任，尤其是那个总在惹麻烦的弟弟，使他越来越觉得压力沉重。这是Sophie Dupuis执导的第一部剧情长片。此前她拍摄的短片曾多次获奖。《看家狗》的剧本也由她执笔。

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这次中国送去的电影是《嘉年华》，已获戛纳电影节金棕榈奖的日本电影《小偷家族》也将参加角逐。

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（RCI avec Radio-Canada）

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