多伦多市选：腰斩市议会几成定局

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安大略省高等法院9月10日裁定安省政府腰斩多伦多市议会的法案违宪。但是安省上诉法院星期三（9月19日）批准了安省政府提出的在正式上诉审理期间暂缓执行此项判决的请求。由于多伦多市选10月22日就要举行，这意味着安省政府向着把市议员从47人减少到25人的目标前进了一大步。

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另外，安省高等法院的判决暂缓执行，也意味着安省政府不需要动用宪法中的“但书条款”来绕过判决。省长福特（Doug Ford）提出使用“但书条款”引起了反对党和民众的激烈抗议。

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正在美国华盛顿进行访问的福特对安省上诉法院的决定表示满意，但是多伦多市长托利（John Tory）说，市政府的律师团队仍然在继续寻找对抗省政府企图的法律途径。

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（RCI with CBC News）

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