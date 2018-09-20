NAFTA继续谈：“缓慢、直接、紧张” 加拿大要求美国免关税保证

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NAFTA 谈判缓慢、直接、紧张：知情人透露 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，加拿大北美自由贸易协议谈判负责人、外交部长佛里兰会与美国方面的高层谈判代表继续商谈。但是，在本周就NAFTA谈判出现突破性进展的希望也越来越渺茫。而佛里兰需要在星期五，回到蒙特利尔，主持一个国际女性部长会议。

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而最新泄露的谈判进展显示，加拿大希望得到美国免除关税威胁的保证。比如给予加拿大特别伙伴地位，而免受关税威胁。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普热衷使用关税作为谈判“工具”。他曾以“国家安全威胁”为由对加拿大的钢材和铝制品分别增收25%和10%的关税。并且继续威胁说，如果加拿大拒绝合作，会对加拿大进口的汽车配件和组装增加关税。

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此前我们曾经报道过，加拿大希望在谈判中，目标是得到“仲裁协议第19条、奶制品市场供应管理系统、以及保护文化产业”等。

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目前，在这三点上，双方立场相去甚远。

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美国威胁说，如果加拿大在10月1日不签署NAFTA的话，就会和墨西哥签订双边协议。

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但看似加拿大并不急于签署这项协议，加拿大总理特鲁多和外交部长佛里兰不断强调，宁可不签协议，也不会接受一个糟糕的协议。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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