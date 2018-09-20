中美贸易战后果：美国龙虾为避高关税取道加拿大出口到中国

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中国自今年7月起对美国龙虾征收25%的关税。美国缅因州的出口商因此先把龙虾先运到相邻的加拿大省份，然后再从那里出口到中国。一些加拿大出口商开始担心这种做法会影响加拿大龙虾在中国的市场和价格。

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一位美国海产品业分析人士在接受CBC采访时指责特朗普发起“疯狂的”贸易战，导致缅因州运往中国的龙虾被困住。但是现在还不清楚中国海关将如何处理这些来自加拿大的美国龙虾。

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加美龙虾捕捞业和加工业多年来一直有贸易往来。许多加拿大龙虾加工厂使用的原料来自缅因州。因此这位名叫萨克顿（John Sackton）的马萨诸塞州《海产新闻》编辑设想了一个应对贸易战的方案：缅因州龙虾供应加拿大市场，新斯科舍省的龙虾卖到中国。

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美国目前仍然是加拿大龙虾最大的出口市场。

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（RCI with CBC News， Paul Withers）

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