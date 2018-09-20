加拿大的农场劳动力短缺

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加拿大的许多农场面临劳动力短缺问题，不少农场主主表示，他们发现要找到熟练的劳动力越来越困难。

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加拿大广播公司报道说，在安大略省，2014 年农业领域就有 8600 个职位空缺，导致该省农业损失4.36亿加元，现在这种情况也没有好转。

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年轻人对农业没兴趣

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安大略省农场 Fresh Farm 的 Brian Norg 表示，农业领域人力短缺，很大一个原因是现在年轻人对农业越来越没兴趣，年轻一代更喜欢去从事在常规时间工作的职位，而且不少年轻人只愿意每天工作 4 到 8个小时。

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另外，年轻一代不喜欢需要付出体力的工作。

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依靠外国农工

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在安省的一个种植黄瓜、青椒和西红柿的菜蔬温室里，农场主 Greg Debris 说，他的农工中有三分之二来自外国，他说，这些外国劳工对我们来说非常重要，他们为我们社区的发展作出了重要贡献。

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然而，即便依靠外国农工，很多农场仍然无法满足对劳动力的需求。

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加拿大农业人力资源委员会的 Debra Hauer 表示，在农业的某些领域，如水果和蔬菜生产行业，人力资源的缺乏更为严重。

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2014年，安大略省有三分之一的农场不能找到所需要的全部人手。

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