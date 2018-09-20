经合组织：全球经济增长可能已达顶峰

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经合组织周四 (9 月20 日 ) 警告说，全球经济自 2011年以来出现的增长可能已经过了高峰期，下行的风险增加，贸易紧张的大背景，给新兴市场的发展带来了更多不确定性。

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在其中期经济前景的预测报告中，经济合作与发展组织 OECD 再次强调要加强结构改革，以维持未来的经济增长。

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在报告中，经合组织略微下调了对 2018 年和 2019 年的预测。

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经合组织的经济学家预计，全球经济今年和明年的增长率将均为 3.7% （之前的预测是 3.8% 和 3.9%），2017年的全球增长率是3.6%。

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对于美国，经合组织的经济学家只是略微做了修改，他们认为特朗普政府的税收改革政策有望在短期内继续刺激经济增长，预计 2018 年美国的经济将有 2.9% 的增长，2019 年为 2.7%。

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英国，由于脱欧带来的不稳定性，经合组织预测英国经济今年增长 1.3%，明年 1.2%。

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对于欧元区，经合组织现在预计今年的增长为 2%， 明年 1.9%。

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几个新兴国家的增长将会减速，经合组织的经济学家预测中国的经济增长率在 2018 年为 6.7%， 2019 年为 6.4%。

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