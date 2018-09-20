受到米兔指控是否还有第二次机会？加拿大前名主持人发表文章遭抗议

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米兔 #MeToo运动轰轰烈烈，很多人好奇，那些受到米兔指控的名人 —— 就是那些涉嫌性骚扰女性，但行为没有构成违法的人，他们的将来会如何？米兔之后，他们会得到第二次机会吗？会获得原谅吗？会回归公众视线吗？如何回归？

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加拿大广播公司的前著名主持人戈梅西（Jian Ghomeshi）在2016年受到几名女性指控，指其在性行为中忽然使用暴力殴打。

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他虽然被告上了法庭，但是，在当年5月被裁定无罪释放。戈梅西的律师辩护说，他是在得到对方允许的情况下才那样做的。

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是的，这又是一个“你说我说”，最后法庭上看证据的案例。但恰恰是，这类事件很难有物证。

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上个星期，戈梅西在《纽约图书评论，The New York Review of Books》上发表了一篇文章，题目是《主题标签的反思》,就是讲述他受到指控，被无罪释放之后的生活。他一方面对自己的行为感到懊悔，但另一个方面，依然坚持，对他的指控不准确。

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他或许是为再次复出试试水。

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没想到，这篇文章招来铺天盖地的批评。最新的消息是，这篇文章的编辑Ian Buruma已经辞职了。

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在接受访问时，Ian Buruma为自己辩解说，他发表戈梅西的文章就是在探讨受到米兔指控的，怎么能够得到第二次机会？

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他说，我了解的是，他无罪获释，而现在，他是大众谴责的对象。

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看来，戈梅西这一次的尝试失败。

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其他受到米兔指控的名人，“复出”之路也并不顺畅。奥斯卡影帝凯文·史派斯丑闻爆发前的电影上映，据说在英国总共才得到几百美元的票房。怎一个惨字了得。

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而指控戈梅西的一位女士表示，不是不能够原谅戈梅西，最简单的方式，请他坐下来当面道歉吧。

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