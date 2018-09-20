“偏见来自一知半解”：真人秀《第一次接触》揭示种族主义或可改变

6位加拿大人28天在原住民保留地的征程令其中4位改变了对原住民的看法。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大的原住民频道（APTN）最近出了一个系列真人秀节目《第一次接触，Frist Contact》。
这个节目的设计可谓别出心裁。摄制组找到了6位对原住民社区充满偏见的白人民众，带着他们拜访了全加拿大境内的几个原住民保留地。
在节目起始，他们对原住民的评价是“懒惰、酒鬼、骗福利、不可救药”，认为原住民不工作，靠政府救济等。到节目结束之际，其中四位改变了他们对原住民的看法。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
这是要证明，种族主义可以改变，如果你对对方了解足够多？加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
六位参与者，从左至右加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
1）吉米-苏：36岁，安大略，从事汽车制造；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
2）唐纳德：65岁，阿尔伯达省，曾是飞行教练以及潜水教练，已经退休。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
3）阿沃利：28岁，BC省，大型活动策划组织；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
4）罗斯：50岁，埃德蒙顿，退伍军人，政府财政人员；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
5）阿什利：32岁，渥太华，健身教练，企业家；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
6） 达拉斯：26岁，新不伦瑞克省人，电焊工、业余运动员；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
共分三集：28天，行程上万里
第一集：征途开始
六个人从曼尼托巴省温尼伯开始这次征途，他们到访原住民家庭，夜访无家可归者聚集的地方，了解这些是些什么人，他们经历了什么，为什么会流落街头，以及了解原住民女性失踪以及被谋杀案件。
接着，他们向东北飞了2000公里，来到了Kimmirut地区。那里有令人惊诧的壮观景色，但是，参与者也发现食品价格贵得惊人。他们住在当地人家中，一起狩猎，也第一次品尝了新捕杀的生鱼肉。
六个人正面临全新的体验，都还抱着观望犹疑的态度。
第二集：参与者意见分裂
他们前往安大略省北部的原住民聚居区。在那里，和当地人的交谈，令他们慢慢了解了，为什么依然有人愿意生活在偏远的北方 —— 因为那是他们世代生活的地方。
他们也开始了解原住民寄宿学校的悲惨历史，包括一名原住民告诉他们，他和弟弟都是在家附近玩耍的时候，被白人硬生生绑架去了寄宿学校。
而最近这几年，关于原住民学校从身体上、心理上虐待、性虐待孩子们的丑闻也慢慢被揭露。
在这一集，他们还前往阿尔伯达省的Maskwacis市。这个1万7千人的城市，以帮派、犯罪、以及高自杀率而闻名 —— 这很符合参与者对原住民社区的偏见。
但是，和原住民社区人士的进一步接触，令他们了解了他们的历史文化，他们经受的苦难。
六位参与者中有几位对原住民的态度开始发生巨大的改变。
第三集：治愈之路
这一集主要集中在卡尔加里和埃德蒙顿两个城市，他们直接接触了原住民犯人，了解原住民社区面临的问题，比如教育就业等。
这次旅程结束于温哥华岛的Ahousaht原住民社区 —— 这是一个也同样正经历变化，对加拿大主流社区看法正慢慢改变，并逐渐融合的社区。
他们和原住民的谈话开始涉及如何相互了解，消解仇恨误解。
种族主义可以改变？
在第三集的结尾处，经过了28天的紧凑行程，六位参与者被要求，重新表达他们对原住民社区的看法。
我可以透露的是，其中四位彻底改变了他们对原住民之前的看法，对原住民整个社区的历史、文化、个人遭遇有了真诚的同情和理解。
行程也改变了他们以前的偏见，了解到原住民并非全是不纳税，靠政府救济的懒人，他们中的绝大部分人，勤奋努力，对自己的社区抱着责任感，互助分享。
但是，也有两位参与者完全没有改变，坚持原有的对原住民的看法。
反应不一
《第一次接触》播出之后，原住民社区反应不一。有些人觉得，这是一个新鲜的角度令加拿大主流社区了解原住民。但也有人感到不满，认为加拿大主流社区并没有兴趣真正了解原住民，却要原住民担负起解释自己的责任。
有教育工作者认为，这样的真人秀可以起到一时的轰动效应，但是，长期的对策应该是，在教科书中对原住民的正确描述。
(《第一次接触》预告片）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
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