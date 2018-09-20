弊端丛生的魁北克省投资移民项目：首次由前移民官揭露

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魁北克省的投资移民项目有很多问题，这在华人中间并不是新闻。但是由曾经在该省移民部香港办事处工作的第一线移民官站出来揭露这些问题却是第一次。他们匿名接受了Radio-Canada调查记者的采访，讲述了他们如何在压力之下，对拼凑出来的申请资料和可疑的财产来源睁一只眼闭一只眼，而申请人把魁北克省当跳板这件事，移民部上下心知肚明。

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“大约50%的申请材料是有疑点的。”

如果移民官认为申请人递交的材料有问题，就会对申请人进行面试。魁省的大部分投资移民申请人是中国人，因此在2017年4月份以前，面试一般都在魁省移民部的香港办事处进行。

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据几位曾经在香港办事处工作的魁省前移民官说，大约50%的申请材料是有疑点的：东拼西凑的经历，假文件，瞒报资产。“所有申请人的职业都是销售主管，过了一段时间，来的又都是副经理。……而且他们的移民顾问都是同一个人。”

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2000年前后，魁北克省政府聘请了一家公司来负责审核投资移民申请材料。审核结果是超过65%的申请中包含假文件。一位前移民官说，他们其实没时间仔细检查每一张证明，每一份材料。有漏查的假文件是难免的。

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但是最早在香港执业的魁北克律师之一哈维（Jean-François Harvey）却认为，造假成风，魁北克政府也有责任。因为移民部对申请材料的要求很严。申请人拿不出“完美的”交税凭证或资产来源证明，“结果催生了一整个文件造假的行业。”

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移民官被上司要求不要过于刨根问底

记者了解到，魁省香港办事处的移民官受到上司的压力，被要求不要在申请材料上太较真，以便让更多的人过关。

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一个前移民官回忆说，有一次，一个申请人被他拒绝，因为他怀疑此人的资产来自腐败行为。他的主管为此召他谈话，要他在审查资产合法来源的证明时更灵活一些，理由是“魁北克也有腐败行为嘛”，还举出当时引起关注的夏尔博诺委员会的调查作为例子。这件事使他深受震动，至今不忘。

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另一个女性前移民官说，她也曾被一个省移民部高官告诫不要对申请人的材料过于刨根问底。“这样一来，当然批准就更容易了。”

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这些接受采访的前移民官认为，尽管没有明说，但要求他们放宽尺度的原因是钱。每个投资移民要交15000加元的手续费。魁省每年接受1900名投资移民，光是手续费一项就给移民部带来超过2800万加元的资金。

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投资移民项目，关键词是投资，不是移民

魁省投资移民项目的要求之一是申请人必须证明他们确实会在该省定居。但是几位前移民官说，上面并不要求他们核实申请人的定居意愿，因为大家都知道，投资移民只是拿魁北克省当跳板，不会真的住下来。

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移民顾问和律师们对魁省政府这种睁一只眼闭一只眼的态度当然也很清楚。哈维说，投资移民项目“不是一个移民项目，而是一个投资项目，这是公开的秘密”。据他估计，通过这个项目移民的人有85%到95%都不在魁省住。

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香港办事处是一个“问题成堆的地方”

由于申请人众多，香港办事处在很多年里是魁省投资移民项目的最大的“输送转盘”，但也最让主管官员头痛。这个办事处收到的申请太多了，涉及的金钱数额庞大。它在香港滋养了一个专门为想移民的富豪服务的移民顾问和金融中介行业。

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曾经负责所有魁省移民部海外办事处的前助理副部长艾迪耶（Suzanne Ethier）说，香港办事处总是受到压力，来自政界人士的，来自移民顾问和律师的。在所有的海外办事处中，香港办事处是麻烦最多的一个。

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关闭以后问题更严重

2017年，魁北克省决定关闭移民部香港办事处。需要面试的中国申请人必须到蒙特利尔来。从那时起，面试大大减少。这引起了一些前移民官的担忧。他们认为，大部分中国申请人是不应该仅凭申请材料就被接受的。

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记者通过信息公开法查到的数据显示，未经面试就被接受的魁省投资移民项目申请人在2013年仅占14%，现在占74%。

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Radio-Canada的深度调查节目《Enquête》将在星期四（9月20日）加东时间晚上9点播出关于魁省投资移民项目的调查报道。

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（D’après un reportage de Frédéric Zalac et Francis Plourde, Radio-Canada, Enquête）

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