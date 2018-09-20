新斯科舍省将允许在出生证上性别一栏填写“X”

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如果新斯科舍省政府星期三（9月19日）提交的法案顺利通过，该省居民将可以在出生证上性别一栏里填写“X”，也可以选择不在出生证上显示性别信息，过去改变性别信息需交的24.95加元的手续费也将被取消。

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另外，16岁以上的新斯科舍人改变性别信息将不再需要医生证明。父母可以在出生证上填写他们自由选择的姓氏。

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新斯科舍省公共服务部长麦克莱伦（Geoff MacLellan）说，省政府在提交“重要统计法”修订法案前进行了广泛的咨询。这些改变是为了让新斯科舍省变得更加包容。

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目前在加拿大，允许在出生证上以“X”代表性别的有安大略省，纽芬兰省，阿尔伯塔省育空地区和西北地区。

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新斯科舍省政府提交的法案同时还建议限制代办出生证、结婚证和死亡证明的网上服务。有关官员说，省政府的有关网页上已经有在网上办理这些证书的申请程序。委托第三方办理不仅更贵，而且个人信息更容易泄露。

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（RCI with CP, Canada）

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