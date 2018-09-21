AquaBounty

改基因三文鱼进入加拿大高档食肆

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 21 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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三文鱼是加拿大人爱吃的美食。不过，改基因三文鱼是有利于人类的科学发明还是对人体健康有害的食物在加拿大社会继续引起争议。

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Robert F. Bukaty/Associated Press

不少加拿大人担心改基因三文鱼破坏了上百万年优胜劣败自然选择所得到的适合人类食用的三文鱼的基本成分，不但可能会对人类健康带来危害、而且一旦让改基因三文鱼混入自然水域会带来鱼类世界的串种混乱。

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而支持改基因三文鱼的加拿大人则相信科学的力量，认为科学家们会找到最佳的基因组合方式，让改基因三文鱼成为更有利于健康、可以大规模、低成本饲养的鱼种，有利于满足不断增长的世界人口的食品需求。

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CBC

在改基因三文鱼之前，水产养殖场人工饲养的三文鱼已经在加拿大市场销售。由于许多加拿大人宁愿多花钱也坚持要野生三文鱼，所以人工养殖的三文鱼的售价较低、主要靠较低端的市场。

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但改基因三文鱼的情况却似乎不一样。美国马萨诸塞州生产改基因三文鱼的AquaBounty Technologies公司首席执行官Ron Stotish告诉投资者说，人们更可能在售价较贵的生鱼片寿司店吃到改基因三文鱼。

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Ron Stotish虽然不愿透露其公司生产的改基因三文鱼到底都卖给什么样的顾客，但说他们公司到今年9月份已经在加拿大市场出售了4.5吨改基因三文鱼，购买这些改基因三文鱼的客户把这些三文鱼用来做高端食肆的生鱼片，而不是用来做加工好的冷冻食品。

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加拿大政府在2016年5月批准在加拿大市场销售改基因三文鱼。

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AquaBounty Technologies公司重视加拿大的三文鱼市场，部分原因是加拿大的食品安全法规不强制三文鱼生产商在其产品包装上注明是改基因三文鱼。换句话说，如果生产商不主动在其零售三文鱼的包装上标明是改基因三文鱼，加拿大消费者们就无法知道其购买的是野生三文鱼还是改基因三文鱼。

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到目前为止，AquaBounty Technologies是世界上唯一一个生产改基因大西洋三文鱼的公司，其改基因三文鱼最早是在加拿大纽芬兰省圣约翰斯市的Memorial University大学研制成功的。

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这种改基因三文鱼是以大西洋三文鱼的基因为主体，嵌入太平洋奇努克三文鱼和海洋噘嘴鱼的一些基因组合而成。

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改基因三文鱼比相同生长期的野生三文鱼大一倍 / AquaBounty

这一以AquaAdvantage Salmon的名字申请专利的改基因三文鱼的生长速度两倍于普通三文鱼、比普通三文鱼养殖场的饲料消耗量节省20%到25%。

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AquaBounty Technologies公司的改基因三文鱼的生产流程是，先在加拿大的爱德华王子岛完成鱼卵改基因工作，然后把改基因鱼卵运送到巴拿马的一个陆地三文鱼养殖场进行养殖。

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美国食品管理当局虽然准许改基因三文鱼在美国市场销售、但却禁止加拿大的改基因三文鱼鱼卵进入美国，所以AquaBounty Technologies公司无法在美国养殖改基因三文鱼。

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加拿大生物技术行动网络Canadian Biotechnology Action Network维权组织负责人 Lucy Sharratt表示，加拿大政府必须尽快修改食品安全法规，强制改基因食品生产商在其出售食品的包装上明确标明是改基因食品，以让消费者有起码的知情权和选择权。

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2017年安格斯-雷德市场调查公司进行的民意测验显示，83%的加拿大人认为应该立法强制改基因食品生产商在超市销售其食品时在产品包装上明确标明是改基因食品。

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RCI with Michael Drapack · CBC News

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