网络广播 2018 Sept 21-22-23

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位网友，现在是我们的周末网络广播时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”, 也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的 Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道, 在每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省选移民和难民问题受关注

魁北克省将在 10月1日举行省选，与上一次魁北克省选四党领袖法语电视辩论一样，星期一晚上进行的四党领袖英语电视辩论也是在移民问题上的争论最为火爆。这次英语电视辩论不但是过去多次魁北克省选中的第一次，而且是在离省选投票日只有两个星期时进行的。由于移民和难民近年来受到越来越多民众的关注，魁北克省四个政党的领袖都在这个问题上大做文章，所以在辩论其他题目时出现了跑题跑到移民问题上来的情况。有实力竞争执政党地位的魁北克省未来联盟党CAQ明确提出了削减每年接收移民数量的竞选纲领，这一政策受到其它三个政党领袖的猛烈抨击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克团结党的竞选海报引起种族争议

魁北克省选的参选政党之一 – 魁北克团结党在竞选纲领中提出把牙医纳入全民医疗保险的主张，并请人专门设计了宣传海报（见题头图片）。但没想到的是，这张海报引起了魁省黑人社区一些人的不满。海报上画的是一个年轻黑人的头部，戴着鼻环，笑容可掬，露出一口白牙，上排的两颗门牙大而有缝，齐肩的黑色卷发被一块头帕固定住。旁边写着竞选口号：“人人有牙医保险。” 结果这一海报引起了争议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

继《纽约时报》后，《英国卫报》正在进入每日新闻音频播客

自2016年以来，老牌报纸《纽约时报》对播客的投资大幅增长，已经增加包括《Daily》在内的一半节目。 上周，《英国卫报》宣布，每日新闻音频博播客也将加入正在开发的旗舰每日新闻和时事播客。它将由Anushka asthhana主持，Anushka asthhana是Sky新闻的前高级政治记者和卫报现任政治编辑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

改基因三文鱼进入加拿大高档食肆

三文鱼是加拿大人爱吃的美食。不过，改基因三文鱼是有利于人类的科学发明还是对人体健康有害的食物在加拿大社会继续引起争议。不少加拿大人担心改基因三文鱼破坏了上百万年优胜劣败自然选择所得到的适合人类食用的三文鱼的基本成分，不但可能会对人类健康带来危害、而且一旦让改基因三文鱼混入自然水域会带来鱼类世界的串种混乱。而支持改基因三文鱼的加拿大人则相信科学的力量，认为科学家们会找到最佳的基因组合方式，让改基因三文鱼成为更有利于健康、可以大规模、低成本饲养的鱼种，有利于满足不断增长的世界人口的食品需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

给孩子留下干净的河湖：蒙特利尔摄影师组织捡拾水边塑料的活动

今年五月份，蒙特利尔摄影师维尼约（Jimmy Vigneux）和一位海洋生态学家合作，发起了一个捡拾水边塑料垃圾的活动。他们起初把这个活动命名为“十吨行动”。这个名字同时也表明活动的目标。但是由于响应者众多，目标很快达到，十吨行动现在已更名为“百吨行动”。维尼约在接受Radio-Canada采访时说，我们的河湖水流非常脏。尽管它们远看很美，但你只要走到岸边，就会看到垃圾。科学家告诉我们，到2050年，海里的塑料将会比鱼还多。他说，“我有三个孩子，我没办法告诉他们：‘抱歉，这就是我们给你们留下的生活的地方。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

—

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议, 祝您周末愉快！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada