担心头脑变得不清 新斯科舍省一女士要求提前实施安乐死

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加拿大联邦在2016年6月通过了“药物协助死亡法案”（安乐死）。

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到去年底，有3741名病人使用了药物协助死亡。

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但自从这项法律出台，就有人表示，其中允许安乐死的规定太严格了。

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目前的法律规定，必须是疾病晚期病人，正经历极度痛苦，且能在安乐死执行前头脑清醒，表示“同意”。

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新斯科舍省一位女士Audrey Parker最近接受访问表示，因为这些严苛规定，她不得不把自己死亡的日期提前。

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57岁的Parker患有晚期乳腺癌，并已经转移到骨头和脑部。

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她说，有两年的时间，要和疼痛抗争。天，真是受了不少的罪。

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她已经签署好了文件、愿意采用安乐死方式死亡。她表示，自己不怕死亡，她设计了自己的葬礼，就如自己的婚礼。

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但是，她担心在自己计划执行的时刻，脑癌可能令其神智不清，无法有效表达“同意”，而被拒绝执行。

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政府：已经开始调查

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联邦政府也听到了抱怨的声音，并已经认命了前参议员Jim Cowan 就特别情形进行研究，改进法律。

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Cowan曾经是加拿大参议院“药物协助治疗法律”委员会主席。

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他表示，自己听到一些案例。还有些时候是因为病人使用的药物太强，而无法清醒表示同意。

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他同意，这些方面应该进行修改。

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至于Parker，她不愿意冒险等待法律修改。于是决定提前死去。她会在11月1日死去，妈妈会陪伴在她身边— 正如她设计的那样。

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