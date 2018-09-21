魁省安省今天都有强风，风速将达 90公里/小时

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大环境报发出警告，星期五（9月21日）魁北克省和安大略省都面临强风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部说，魁北克省南部和中部的大部分地区会在周五晚些时候遭遇风速高达每小时 90 公里的阵风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

强风横扫的地区包括大蒙特利尔、Drummondville、Lachute、Laurentians、Mauricie 和 Vaudreuil-Soulanges 等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有关部门在通知居民们，为了安全，应把任何有可能被大风刮起来的物品收进房子，住公寓楼的人更应该把阳台上的非固定物体收进屋里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC file photo)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克水电局 Hydro-Québec 星期五早上发出通知说，强风可能导致停电，居民们应该做好应急准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

水电局建议各家准备应急包，里面应包括手电筒、电池、急救用品、不易腐烂的食物、现金、手动开罐器和水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境报也对安大略省南部发出了大风警告，星期五大风将席卷多伦多、尼亚加拉、温莎、金斯敦等地区，风力在下午和晚上会达到 90 公里/小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部补充说，强风还可能伴有雷暴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多电力局 Hydro Toronto 也警告居民们，某些地区可能出现断电，大家要做好应急准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada