蒙特利尔旅游业火爆，酒店入住率达到 85%

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蒙特利尔的旅游业蓬勃发展，蒙特利尔旅游局 Tourisme Montréal 表示，旅游行业的经济指标在持续增长，今年的情况可以用 “火爆” 来形容。

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该组织的报告称，自今年年初到现在，蒙特利尔接待的海外游客的人数比 2017 年同期增加了 7.2%。

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报告还显示，2018 年的 5 月和 6 月，来自日本的游客人数比去年同期暴增了 139.2%，来自中国的游客增长了 20.8%，德国游客增长了 17.4%，来自欧洲法语国家的游客增长了 10.8%。

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蒙特利尔 Pierre Elliott Trudeau 国际机场也显示出同样趋势，从今年初到现在，该机场接待的来自海外的旅客比去年同期增长了 6.9%。

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今年夏天蒙特利尔的大型音乐节也比 2017 年更成功，看一下各音乐节在魁北克省以外地区的门票销售：Osheaga 音乐节的门票销售增加了 18%，Francos 音乐节增加了 14%，国际爵士音乐节增加了 12%。

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另外，根据大蒙特利尔酒店协会的统计数据，蒙特利尔岛上酒店今年 6 月到 8 月的入住率为 85.3%，每晚的平均房价为 212.25 加元。

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