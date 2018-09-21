缅甸军队对罗兴亚人的镇压是“种族灭绝”：加拿大众议院一致通过动议

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星期四（9月20日）在加拿大议会众议院，各党议员全票通过一项动议，谴责缅甸军队在该国若开邦的镇压行动，并称之为“种族灭绝”。

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这项动议正式对联合国此前的相关调查报告表示支持，呼吁对缅甸军方高级将领进行制裁，并建议联合国安理会要求国际刑事法庭进行调查。

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联合国8月27日公布的报告说，缅甸军队在若开邦对罗兴亚穆斯林和其他少数族裔进行残酷而普遍的镇压，有必要对六名高级军官进行刑事调查。报告还谴责昂山素季没有利用她的地位来阻止事态的发展。

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正在华盛顿忙于NAFTA谈判的加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）对众议院的所有政党和议员表示感谢。

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罗兴亚人权团体在对这项动议表示欢迎之余，也希望加拿大政府能够采取更实际的行动，例如取消昂山素季的加拿大荣誉公民称号。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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