万锦市门户开放活动：华裔媒体人施雅芳举行摄影图片展

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本星期六（9月22日），大多万锦市举行一年一度的门户开放活动。多伦多媒体人施雅芳将在开放地点之一万锦村火车站（Markham Village Train Station）举行摄影图片展：“平等、多元、爱与和平”。

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展出的照片是她在2017年和2018年的多伦多女性大游行中拍摄的。这些照片今年3月份曾在万锦市公共图书馆展出过。那次展览名为“争取性别平等大游行：心声，运动和赋权”（Marching for Gender Equality: Voices, Movement and Empowerment）。

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同样一批照片，为什么为展览取不同的名字呢？施雅芳解释说，三月份那一次正值三八国际妇女节，展览的目的主要是想引起人们对性别平等问题的关注。但是自那以后发生了许多事，例如头巾门和对万锦市安置难民计划的抗议。她认为，性别平等其实是和族裔平等等很多问题相关的。要达到性别平等需要从很多角度去解决这个问题。

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施雅芳说，照片是一种媒介。作为一个媒体人，她的着重点不是拍出精美的画面，而是希望通过这种媒介引起观众的思考和行动。

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当然还有对话和讨论。从明天上午10点到下午4点，施雅芳会在展览地点迎候参观者，希望能听到不同背景、不同年龄的人的看法。

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摄影展中的部分照片（摄影：施雅芳）：

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