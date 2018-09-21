“我们学生不同意”：安大略省学生举行示威，抗议省政府恢复旧版性教育大纲

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星期五（9月21日）安大略全省有七十多所学校发生了罢课示威活动，抗议省政府取消新版性教育大纲。这次活动被命名为“我们学生不同意”（We the students do not consent）。

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组织者之一Frank Hong在抗议活动结束后接受了CBC采访。他说，他是12年级的学生，马上就要毕业了，而他出生于2001年，这意味着1998年版的性教育大纲“比安省（中学教育）系统内的所有学生都要老”。

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他本人上性教育课时用的是老版。他认为老版性教育课里的许多内容都过时了，“很可笑。” 而性关系里的自愿概念、网络霸凌、色情短信等对一些学生来说“事关生死”的问题，老版都不讲。他认为这是把一些学生置于痛苦和危险之中。他以两名自杀的加拿大少女帕森斯（Rehtaeh Parsons）和托德（Amanda Todd）为例说，网络霸凌和色情短信是会把青少年置于死地的。

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对于年幼学生不宜接触新版性教育大纲的某些内容这种说法，Frank Hong说，现在大家都有手机，有平板，学校不讲他们也一样能学到。他认为，年幼的学生应该首先从课堂上学到事实，而不是首先在网上接触不准确的、甚至是虚假的信息。

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他对省长和教育部长喊话说：“我们不会后退，不会看着你们毁掉我们的教育，践踏我们的权利。我们将继续抗争。…… 全省学生将永远不会忘记福特对我们做的事。我认为他的所作所为催生了新一代年轻的活动人士。我们会非常非常努力，争取在2022年把他赶下台，也许送回他妈妈的地下室里。”

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安省政府将在下个星期开始对新的性教育大纲的制定展开公开咨询。多伦多市教育局的一位发言人说，校方鼓励学生发表自己的意见。但是今天没有家长许可就离开课堂的学生将被记缺席。

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（RCI with CBC News, Nicole Thompson ）

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相关链接： Frank Hong 接受 CBC 采访的视频：

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