“我们学生不同意”：安大略省学生举行示威，抗议省政府恢复旧版性教育大纲

星期五(9月21日)安大略全省有七十多所学校发生了罢课示威活动,抗议省政府取消新版性教育大纲。这次活动被命名为“我们学生不同意”(We the students do not consent)。

组织者之一Frank Hong在抗议活动结束后接受了CBC采访。他说,他是12年级的学生,马上就要毕业了,而他出生于2001年,这意味着1998年版的性教育大纲“比安省(中学教育)系统内的所有学生都要老”。

他本人上性教育课时用的是老版。他认为老版性教育课里的许多内容都过时了,“很可笑。” 而性关系里的自愿概念、网络霸凌、色情短信等对一些学生来说“事关生死”的问题,老版都不讲。他认为这是把一些学生置于痛苦和危险之中。他以两名自杀的加拿大少女帕森斯(Rehtaeh Parsons)和托德(Amanda Todd)为例说,网络霸凌和色情短信是会把青少年置于死地的。

对于年幼学生不宜接触新版性教育大纲的某些内容这种说法,Frank Hong说,现在大家都有手机,有平板,学校不讲他们也一样能学到。他认为,年幼的学生应该首先从课堂上学到事实,而不是首先在网上接触不准确的、甚至是虚假的信息。

他对省长和教育部长喊话说:“我们不会后退,不会看着你们毁掉我们的教育,践踏我们的权利。我们将继续抗争。…… 全省学生将永远不会忘记福特对我们做的事。我认为他的所作所为催生了新一代年轻的活动人士。我们会非常非常努力,争取在2022年把他赶下台,也许送回他妈妈的地下室里。”

安省政府将在下个星期开始对新的性教育大纲的制定展开公开咨询。多伦多市教育局的一位发言人说,校方鼓励学生发表自己的意见。但是今天没有家长许可就离开课堂的学生将被记缺席。

(RCI with CBC News, Nicole Thompson )

相关链接: Frank Hong 接受 CBC 采访的视频:



