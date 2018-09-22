为啥说绝大部分长寿食品的报道是误导

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越来越多的人关注自己的身体健康，希望通过选择正确的饮食来改善自己的健康、延长自己的寿命。所以他们非常关注媒体上发表的对健康饮食研究的报道。

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关注健康食品

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比如经常见诸报端的咖啡是否有益于健康、饮酒是否有利于健康的报道就很受人们关注，很容易成为高点击率的文章。

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但媒体的这些报道是否准确、是否有益呢？一些专家对此提出了疑问，甚至认为记者们不因该报道那些有关健康食品的研究结果。

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各种研究不断出现

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比如，不久前发表的饮酒对健康有害的研究报告就受到媒体的大量报道。该研究报告得出的结论是，少量饮酒、哪怕是只饮一小杯也会对健康有害；这一研究颠覆了过去多年来流行的适量饮酒、比如每个星期喝两到三杯红酒对健康有利的观点，让太多喜欢喝点小酒进行保健的人看了之后担惊受怕。

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这一有关饮酒的研究报告发表后受到许多专家的抨击，批评该研究报告的作者把最基本的事情搞错了；这就是关于饮食与健康的研究使用的都是观察法、而不是随机分组受控对比研究法，所以得出的结论根本就不具有因果关系。

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两种研究方法

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用观察法得出的研究结论只具有相关关系而没有因果关系，比如对咖啡的研究得出结论说每天喝两杯咖啡的人比不喝咖啡的人寿命长10年，不能解读为每天喝两杯咖啡就能让你多活10年。

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而随机分组受控对比研究却能够得出一个事情是否能引起另一事情的结论。比如，患同一种病的患者分成三组，一组服用新药，一组服用不含药品成分的白药片，第三组什么药也不吃，经过限定时间后对三组病人的病情发展进行对比分析，这样得出的有关该药是否有疗效的结论就是有因果关系的科学结论。

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不久前还有一篇有关奶酪和酸奶非常保健的研究被媒体报道时使用了“奶酪和酸奶能保护你面对任何死亡危险”的标题，这样的报道立刻引来有识之士的嘲笑。有人发推说，以后人们从飞机上跳下来用不着降落伞、只要手拿奶酪就行了。

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不值得报道

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美国北卡罗来纳大学研究因果关系问题的专家Noah Haber发推说，这样的研究论文根本就不应该被学报发表，更不应该被媒体报道。

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Noah Haber 指出，绝大多数有关食品健康问题的研究都不具有因果关系，不能得出吃了这种食品就有害或有利健康的因果结论，顶多只能显示吃这种食品的人与某些现象似乎有联系的相关关系。

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对食品与健康关系的研究之所以几乎没有使用随机分组受控对比研究法，是因为用这种方法对食品进行研究需要太长的时间、成本太高；所以人们使用的基本上都是观察法。

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Noah Haber认为，大多数研究食品与健康关系的研究人员知道自己研究方法的局限性，不会在论文中把自己的研究结果说成是因果性结论。但那些一知半解的记者们就不一样了，他们只知道语不惊人死不休，常常选用那些搏人眼球的误导性标题。

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比如，“研究显示喝咖啡是长寿的关键”， “想长寿？科学研究让你多喝咖啡”。而实际情况却根本就不是这么回事。

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RCI with Kelly Crowe · CBC News

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