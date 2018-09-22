媒体流行跨界，《纽约时报》后《英国卫报》进入每日新闻音频播客

作者：沈二 2018/09/22
自2016年以来，老牌报纸《纽约时报》对播客的投资大幅增长，已经增加包括《Daily》在内的新节目。据《纽约时报》报道，迈克尔·巴巴罗主持的 Daily - 每日新闻播客是2017年苹果播客上下载最多的新节目。《Daily》是《纽约时报》目前制作的10个播客之一。
上周，《英国卫报》宣布，每日新闻音频博播客也将加入正在开发的旗舰每日新闻和时事播客阵营。它将由Anushka asthhana主持，Anushka asthhana是Sky新闻的前高级政治记者和卫报现任政治编辑。
每日新闻播客计划在今年年底前发布，“保时捷”将成为它的第一个赞助商，而且该节目的启动赞助时段已经售罄。
“如果你没有阅读《卫报》或者对它一无所知，你应该能够听听那个播客，了解我们认为重要的故事。" - 《卫报》发言人
新闻音频播客受欢迎
据RAJAR统计，在英国，11 %的英国成年人在2018年第一季度收听播客，而今年的报告显示，美国每月收听播客的比例为26 %。
英国的播客听众人数在年轻人中最高，他们也不太可能收听直播或观看传统的电视新闻广播。年轻人是一个增长的新闻市场，但是要为他们量身定制内容和风格。
《英国卫报》具有明显的自由主义和左倾观点，这可能会给其每日新闻播客提供一种吸引年轻听众的方式。
老媒体进来，新锐媒体撤退
和《纽约时报》《英国卫报》等老牌媒体高调进军Podcasting音频播客市场形成对比的是，最近消息是，一直被称为新媒体实验室的新锐媒体“Buzzfeed”开始缩减音频播客上的投入，将更多的资源投入到更受欢迎的短视频市场。
Buzzfeed News新闻和节目副总裁妮莎·希尔顿在给员工的备忘录中说，由于这些变化，BuzzFeed的大多数播客都将关闭。它们包括“See Something Say Something”、“The News”和“Reporting to You”。
BuzzFeed从事播客业务已经有几年了。2015年，该公司推出了“另一轮”和“互联网浏览器”，分别关注种族、流行文化和互联网文化。今年早些时候，该公司与Spotify签署了一项协议，为其服务制作新闻简报。
“我们已经决定转向更像我们电视项目的制作模式——也就是说，将节目视为单独的项目，根据需要引入团队。" - Buzzfeed 新闻和节目副总裁妮莎·希尔顿
音频播客潜力不小
老牌媒体加入播客市场，新锐媒体撤退，这样的场景说明了播客市场的复杂状态。
音频播客已经不是一个人人都能参加的游戏，它对内容和渠道的要求让原来就有资源的老媒体能够在不占据太多资源的基础上开出一片新天地，但是对于需要从零开始的媒体就不大合适了。
随着谷歌和亚马逊在智能音频上的不断深入，对于音频内容的需求不断在上升，但是优质音频内容仍然是奇货可居。
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