媒体流行跨界，《纽约时报》后《英国卫报》进入每日新闻音频播客

作者 沈二 | 与我联系
星期六 22 九月, 2018

作者：沈二    2018/09/22

自2016年以来，老牌报纸《纽约时报》对播客的投资大幅增长，已经增加包括《Daily》在内的新节目。据《纽约时报》报道，迈克尔·巴巴罗主持的 Daily - 每日新闻播客是2017年苹果播客上下载最多的新节目。《Daily》是《纽约时报》目前制作的10个播客之一。

上周，《英国卫报》宣布，每日新闻音频博播客也将加入正在开发的旗舰每日新闻和时事播客阵营。它将由Anushka asthhana主持，Anushka asthhana是Sky新闻的前高级政治记者和卫报现任政治编辑。

每日新闻播客计划在今年年底前发布，“保时捷”将成为它的第一个赞助商，而且该节目的启动赞助时段已经售罄。

 

“如果你没有阅读《卫报》或者对它一无所知，你应该能够听听那个播客，了解我们认为重要的故事。" - 《卫报》发言人

新闻音频播客受欢迎

RAJAR统计，在英国，11 %的英国成年人在2018年第一季度收听播客，而今年的报告显示，美国每月收听播客的比例为26 %

英国的播客听众人数在年轻人中最高，他们也不太可能收听直播或观看传统的电视新闻广播。年轻人是一个增长的新闻市场，但是要为他们量身定制内容和风格。

《英国卫报》具有明显的自由主义和左倾观点，这可能会给其每日新闻播客提供一种吸引年轻听众的方式。

老媒体进来，新锐媒体撤退

和《纽约时报》《英国卫报》等老牌媒体高调进军Podcasting音频播客市场形成对比的是，最近消息是，一直被称为新媒体实验室的新锐媒体“Buzzfeed”开始缩减音频播客上的投入，将更多的资源投入到更受欢迎的短视频市场。

Buzzfeed News新闻和节目副总裁妮莎·希尔顿在给员工的备忘录中说，由于这些变化，BuzzFeed的大多数播客都将关闭。它们包括“See Something Say Something”、“The News”和“Reporting to You”。

BuzzFeed从事播客业务已经有几年了。2015年，该公司推出了“另一轮”和“互联网浏览器”，分别关注种族、流行文化和互联网文化。今年早些时候，该公司与Spotify签署了一项协议，为其服务制作新闻简报。

 

“我们已经决定转向更像我们电视项目的制作模式——也就是说，将节目视为单独的项目，根据需要引入团队。" - Buzzfeed 新闻和节目副总裁妮莎·希尔顿

音频播客潜力不小

老牌媒体加入播客市场，新锐媒体撤退，这样的场景说明了播客市场的复杂状态。

音频播客已经不是一个人人都能参加的游戏，它对内容和渠道的要求让原来就有资源的老媒体能够在不占据太多资源的基础上开出一片新天地，但是对于需要从零开始的媒体就不大合适了。

随着谷歌和亚马逊在智能音频上的不断深入，对于音频内容的需求不断在上升，但是优质音频内容仍然是奇货可居。

文章分类: 因特网与科技
@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*