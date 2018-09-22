媒体流行跨界，《纽约时报》后《英国卫报》进入每日新闻音频播客

自2016年以来，老牌报纸《纽约时报》对播客的投资大幅增长，已经增加包括《Daily》在内的新节目。据《纽约时报》报道，迈克尔·巴巴罗主持的 Daily - 每日新闻播客是2017年苹果播客上下载最多的新节目。《Daily》是《纽约时报》目前制作的10个播客之一。

上周，《英国卫报》宣布，每日新闻音频博播客也将加入正在开发的旗舰每日新闻和时事播客阵营。它将由Anushka asthhana主持，Anushka asthhana是Sky新闻的前高级政治记者和卫报现任政治编辑。

每日新闻播客计划在今年年底前发布，“保时捷”将成为它的第一个赞助商，而且该节目的启动赞助时段已经售罄。