加拿大要与中国争抢发展中国家市场

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加拿大驻联合国大使认为，目前世界上通过投资影响非洲发展中国家方面作的最有效的是中国；过去六、七年间中国政府向非洲国家投资1200亿，用其自己的方式对接受投资的非洲国家施加影响。

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加拿大驻联合国大使Marc-André Blanchard在接受加拿大广播公司周末广播节目The House采访时说，与中国政府出于国际政治角度作出在非洲国家进行投资决定不同的是，加拿大私营公司在作出是否在非洲国家投资的决定时更多的是考虑经济风险。

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这位加拿大驻联合国大使表示，加拿大总理特鲁多星期一在纽约发表讲话时会表明联邦政府鼓励加拿大公司企业在非洲国家积极进行投资的立场，因为非洲国家需要在国际投资方面有不同的选择；作为价值观与中国非常不同的国家，加拿大向非洲国家提供的投资选项可能更适合非洲国家的需要。

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加拿大驻联合国大使Marc-André Blanchard还指出，加拿大在世界上的政治经济影响力越大，越有助于加拿大在2021年竞争获得联合国安理会非常任理事国的席位。

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RCI with Katharine Starr · CBC News

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