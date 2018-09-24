加拿大联邦政府雇员对机密文件太不小心

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然加拿大联邦政府在2017年4月份推出严格保密文件管理的标准化措施，但内部调查显示，加拿大联邦政府公共服务和采购部的雇员有3075次被查到没有按照安全规定保管敏感文件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2017年4月到2018年3月底的财政年度中，联邦政府公共服务和采购部中6位最不注意文件保密规定的雇员每人至少有6次没有把机密文件或存有机密文件的闪盘锁起来保存。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府有关管理部门为了加强雇员对机密文件的安全保管意识，一方面采取了加强培训的措施，一方面采取了严格纪律制裁的措施；对屡教不改违反保密规定的政府雇员，联邦政府有权将其降职或炒鱿鱼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了联邦公共服务或采购部对机密文件保管不力的问题频繁发生之外，联邦政府其它部门过去几年也多次发生过严重的机密文件丢失问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，2012年联邦政府人力资源和社会发展部一个录有58万3千人（主要是学生）个人信息的电脑硬盘失踪；2017年，加拿大国税局的一个录有2万8千名纳税人资料的光盘在快递过程中丢失；2018年5月，加拿大广播公司一个存有约2万3千7百名现任雇员、前雇员和承包商个人信息的存盘失窃， 等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Dean Beeby · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada