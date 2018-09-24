美联储连续加息会让加拿大债奴难过

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国经济发展势头强劲和贸易战导致的通货膨胀抬头的情况下，专家们预期美国中央银行、联邦储备委员会主席鲍威尔不但这个星期会宣布上调利息率，而且会在今年年底之前再次升息，并在明年上调利息率四次，每次0.25个百分点。换句话说，在明年年底之前美联储可能会把利率上调1.5个百分点，美联储的加息步伐似乎在加快。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美联储加息对世界经济和金融都会产生明显的影响，因为美元是世界占统治地位的流通货币和储备货币，美国又是世界借债大国，美联储加息会让美元坚挺和世界借债成本上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

即便加拿大中央银行仍然按照自己的节奏缓慢升息，但加拿大商业银行的贷款利率会随受美国利率影响的国际金融贷款利率的上升而上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，加拿大的通货膨胀率也显示出抬头迹象，而且传统上加拿大利率不会长时间与美国利率水平脱节，这会让加拿大中央银行也面临加息压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大由于高房价而债台高筑的消费者们想想利息率在一年零三个月的时间里可能上升1.5%就会感到害怕。利息率这么快的上升，轻者会让债奴们偿付贷款利息后口袋里剩下的钱明显减少，重者会让一些债务负担过重的加拿大人无法继续负担债务而不得不变卖房产、甚至是破产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Darryl Dyck/Canadian Press

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Don Pittis · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada