联合国大会期间加美官员可能接着谈贸易

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）周日 （9 月23日 ）表示，在这个星期的的联合国大会期间，加拿大和美国的官员 “非常有可能” 继续就北美自由贸易协定 NAFTA 举行非正式会谈。

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加拿大总理特鲁多 (Martin Ouellet-Diotte/AFP/Getty Images)

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美国设定的 9 月底截止日期越来越近，但加美谈判代表有关北美自由贸易协定的新谈判进展缓慢。

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美国上个月已经与墨西哥就北美自由贸易协定达成了一项新协议，美国总统特朗普威胁说，如果必要，可把加拿大排除在外，他还威胁要对加拿大出口的汽车征收 25% 的关税。

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特朗普一直认为北美自由贸易协定导致美国的制造业损失了大量就业职位，必须进行重大修改。

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加美贸易会谈的两位高级官员 – 加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）和美国贸易代表罗伯特·莱特希尔 （Robert Lighthizer） 本周在纽约参加联合国大会。

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