酒精每年在全球导致三百万人丧生

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根据世界卫生组织 WTO 的一份报告，2016 年全球有超过 300 万人因饮酒过量而死亡，在死亡者中，四分之三以上是男性。

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在所有由酒精导致的死亡中，28% 是由饮酒后导致的交通事故、自残和人际暴力等造成，21% 是由于消化系统的疾病，19% 是由于饮酒导致的心脏病和中风等心血管疾病。

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(Justin Sullivan/Getty Images)

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酒精消费预计上升

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尽管有证据表明饮酒对健康构成风险，但预计未来10 年全球的酒精消费量将继续增加。

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欧洲人的酒精消费自 2010 年以来下降了 10%， 但欧洲仍然是世界上人均酒精消费量最高的地区。

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目前的趋势表明，未来10 年全球的人均酒精消费量将继续增长，特别是在东南亚、西太平洋和美洲。

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