加拿大争取安理会席位，在联大期间寻求支持

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第 73 届联合国大会在联合国纽约总部举行，这个星期，加拿大总理总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）和加拿大的几位内阁部长都将出席会议。

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加拿大广播公司报道说，联大期间，加拿大代表团的幕后外交焦点，就是为加拿大争取在 2021 年至 2022 年期间的联合国安全理事会的席位。

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(Chip East/Reuters)

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各国大聚会

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所有人都知道，要想寻求支持，没有能比本星期更为集中的机会了，因为联合国大会是 193 个成员国的全球外交盛会。

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然而，加拿大总理特鲁多并不在这次联大上发表讲演，由于时间安排上的冲突，他将于周三离开纽约。

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联大讲演将由加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）进行，她的讲演安排在星期六。

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特鲁多说，我完全相信弗里兰会发表非常好的讲演。

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联大讲演

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对于特鲁多不在联大上发表讲演，加拿大常驻联合国代表马克 – 安德烈·布兰查德 （Marc-André Blanchard）表示，这没什么不正常的。

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他说，特鲁多三年内已经在联合国大会上发表了两次讲话，而加拿大前总理哈珀，九年内在联大发表讲话三到四次。

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但曾经过担任加拿大外交部长顾问的乔斯林·库隆 （Jocelyn Coulon）则认为，特鲁多错过了一个向国际社会展示加拿大重要性的绝佳机会。

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他表示，特鲁多之前在联合国发表的两次讲话更多涉及的是国内政治。

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去年特鲁多在联大讲演 (Adrian Wyld/Canadian Press)

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他还说，加拿大外长弗里兰的讲演被安排在大会比较晚的时间，没有多少人能听。

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库隆还表示，尤其是现在正值加拿大争取安理会席位努力的中途，加拿大尚未获得足够的保证。

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竞争激烈

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联合国安理会有 15 名成员，包括 5个常任理事国 – 中国、法国、俄罗斯、英国和美国 – 以及 10 个非常任理事国，非常任理事国通过轮换选举产生，任期两年。

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加拿大具有自己的独特优势，包括是双语国家，官方语言为法语和英语，属于英联邦组织，也属于法语国家组织，而且是 G7、G20 等重要国际组织的成员。

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然而，爱尔兰和挪威已经在加拿大之前进入了安理会席位的角逐，而且两国在国际上都有很强的信誉。

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(Musadeq Sadq/AFP/Getty Images)

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加拿大前副常驻联合国代表吉尔斯·里瓦德 （ Gilles Rivard）说，根据挪威外交部的数据，挪威的发展援助预算为其国民生产总值的 0.7% ，几乎是加拿大的三倍，而爱尔兰的维和人员也多于加拿大。

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加拿大虽然在维持和平行动中投入了大量资金，但没有对外派遣大量维和人员。

前加拿大外长顾问乔斯林·库隆还认为，加拿大必须争取非洲的支持，在联合国中，非洲是很大的一个政治板块，所有想要在安理会中获得席位的人都不能忽视非洲。

(David Common/CBC)

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