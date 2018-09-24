渥太华上周五遭受时速265公里严重飓风 四人依然留医

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星期一，渥太华政府机构以及学校依然关闭，受到飓风影响的社区开始清理。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周五下午，加拿大首都渥太华附近的一些地区忽然遭受飓风袭击，顷刻间房屋被毁，人员受伤，电力系统中断。

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联邦和省市的紧急救援抢险队伍随即出发，经过两天的抢修，受到影响的六万多户人家基本恢复了供电，但依然有3600住户电力尚未恢复。

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同时，受到飓风影响的人士也陆续返回家园，但是满目疮痍，到处都是房屋或是日用品碎片，令他们非常伤感。

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飓风造成六人受伤住院，目前已经有两人出院，但有一名伤者还处在危险之中。

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加拿大气象局的报告显示，渥太华地区上周五其实是受到了两场飓风袭击。一场飓风席卷了渥太华以西三十多公里的Dunrobin社区，时速高达265公里，属于EF-3级。

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飓风造成53栋房屋被毁，目前有80多名义工正在帮助清理。

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另外一场飓风是在渥太华Arlington Woods社区，风力时速220公里，属于EF-2级。飓风造成200多栋房子需要清理。

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