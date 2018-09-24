米兔抗议者。 (AP Photo/Ted S. Warren)

米兔一周年：成功、不满、与未来

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 24 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

去年十月，在网络上控诉遭受性骚扰的新闻标签#MeToo(米兔、我也是)开始流传。到现在，米兔运动已经有一年的时间了。这一年间，米兔运动成就了些什么，有哪些不满，未来的方向在哪里？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司（CBC）早间著名节目《当下，The Current》接连两天推出米兔特别节目。主持人楚芒缇先是回顾了米兔一周年大事，然后接听听众电话，讨论米兔未来方向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恰好这几天新闻中最受关注的应该是，被美国总统特朗普提名的大法官布莱特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）遭遇性侵指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

指控者克莉丝汀·福特教授的律师团队几经谈判才争取到了在参议院司法委员会作证的机会，但是，共和党清一色男性主持的司法委员会拒绝请美国联邦调查局（FBI）就事件先行调查，也不允许传唤其他关键证人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

事件可以说是米兔一周年面临的最高层次一个考验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《当下》节目主持人楚芒缇在直播室。（CBC）

米兔:鼓励揭露,传播新常识
在这场备受瞩目的米兔指控中，人们以各种方式支持福特教授，媒体也连篇累牍介绍，性侵性骚扰犯罪的特殊性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在世界各国，性骚扰性侵犯罪都是报案率相对比较低的。这当中有很多原因，比如性犯罪通常发生在比较私密的空间，而法庭调查和审理却是公开要求受害人举证，否则就陷入“她说，他说”的境地，令受害人感觉“二次伤害”。在比如，传统的男权文化中，舆论倾向于质疑、指责、不相信受害人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如这次的大法官性骚扰指控，包括总统特朗普都不相信福特教授，指责她“毁掉了卡瓦诺的人生” —— 先不要说，做不成大法官就一生尽毁是否太夸张，单说，这显然完全没有顾及福特教授因为少女时期受到骚扰，一直深藏“最恐怖的秘密”，到现在都无法走出阴影的痛苦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米兔在过去一年中，勇敢鼓励女性/男性站出来倾诉揭露，这是性侵受害人心灵愈合的第一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米兔也初步开始让人们了解性侵受害者的一些新常识，比如理解为什么很多受害人选择不报案，或是等待几十年才有勇气说出来，为什么她们记忆会出现混乱和模糊等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米兔的不满
在楚芒缇的节目中，播放了著名影星肖恩·潘最近接受采访的一段对话，潘说，米兔值得怀疑，非常猥琐，它令男性和女性分裂了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自这一年，不断有位高权重的男性因米兔指控下台，运动确实令一些男性和传统观念的支持者感到不舒服．

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

传统中，认为自己有权力和金钱就能够为所欲为，有一大部分原因是，男权体系选择保护和相信男性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但节目中的专家明确表示，米兔运动绝不是针对所有男性，而是只针对男性中有性侵和性骚扰行为的，那应该是很小的一部分 —— 揭露和惩罚这一小部分人的目的是为了令其他男性有所顾及，界定什么能做什么不能，令女性更安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米兔的未来目标
米兔终极目标应该是，彻底改变男权文化、传统、以及法律中针对性侵性骚扰的观点和做法，这需要一个漫长的从教育到立法的变革。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

举个简单的例子，加拿大的名主持人戈梅西案审理之后，就有法律方面的专家表示，应该改变目前调查审理性骚扰案的方式，需要设立专门的法庭，法官需要有专门训练，了解性侵案件的特殊，了解性侵受害人心理等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而这个改变或许需要女性进入社区和政坛，成为决策层，才能从根本上改变目前的状态 —— 从这一点看，米兔真的刚刚起步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米兔加害者的重新回归
是的，虽然只有一年，除了涉及犯罪，正在法庭审理的案子，比如明星考克比案，还有金牌制作人维恩斯坦等，其余很多是涉及骚扰，构不成犯罪。这些“米兔加害者”慢慢要求重回公众视野，并开始做出尝试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有专家认为，很多其他类型的罪犯都可以获得原谅，重新回到社区，很多人也得到新生。所以对米兔加害者也不应该例外．

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么针对米兔加害者的回归应该留意些什么呢？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

楚芒缇的节目中，有听众电话表示，这些男性先从承认错误开始吧 —— 他们中的绝大部分虽然销声匿迹了，但并没有公开承认自己做错了并进行道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

只有承认了错误，才有资格获得原谅。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

美国联邦大法官提名人卡瓦诺面临米兔指控。(AP Photo/Alex Brandon, File)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Mettre fin aux brevets logiciels est-il envisageable?

RCI | English

Bike sharing  in Montreal: RCI tests the new electric BIXI

RCI | Español

Avance canadiense para tratar a perros con cáncer

ناخبون ينتظرون أمام مكتب اقتراع في مونكتون في نيوبرنسويك/راديو كنداالعربية | RCI

بعد حملة انتخابية نشطة: ناخبو نيوبرنسويك يقررون