米兔一周年：成功、不满、与未来

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去年十月，在网络上控诉遭受性骚扰的新闻标签#MeToo(米兔、我也是)开始流传。到现在，米兔运动已经有一年的时间了。这一年间，米兔运动成就了些什么，有哪些不满，未来的方向在哪里？

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加拿大广播公司（CBC）早间著名节目《当下，The Current》接连两天推出米兔特别节目。主持人楚芒缇先是回顾了米兔一周年大事，然后接听听众电话，讨论米兔未来方向。

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恰好这几天新闻中最受关注的应该是，被美国总统特朗普提名的大法官布莱特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）遭遇性侵指控。

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指控者克莉丝汀·福特教授的律师团队几经谈判才争取到了在参议院司法委员会作证的机会，但是，共和党清一色男性主持的司法委员会拒绝请美国联邦调查局（FBI）就事件先行调查，也不允许传唤其他关键证人。

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事件可以说是米兔一周年面临的最高层次一个考验。

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米兔:鼓励揭露,传播新常识

在这场备受瞩目的米兔指控中，人们以各种方式支持福特教授，媒体也连篇累牍介绍，性侵性骚扰犯罪的特殊性。

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在世界各国，性骚扰性侵犯罪都是报案率相对比较低的。这当中有很多原因，比如性犯罪通常发生在比较私密的空间，而法庭调查和审理却是公开要求受害人举证，否则就陷入“她说，他说”的境地，令受害人感觉“二次伤害”。在比如，传统的男权文化中，舆论倾向于质疑、指责、不相信受害人。

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比如这次的大法官性骚扰指控，包括总统特朗普都不相信福特教授，指责她“毁掉了卡瓦诺的人生” —— 先不要说，做不成大法官就一生尽毁是否太夸张，单说，这显然完全没有顾及福特教授因为少女时期受到骚扰，一直深藏“最恐怖的秘密”，到现在都无法走出阴影的痛苦。

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米兔在过去一年中，勇敢鼓励女性/男性站出来倾诉揭露，这是性侵受害人心灵愈合的第一步。

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米兔也初步开始让人们了解性侵受害者的一些新常识，比如理解为什么很多受害人选择不报案，或是等待几十年才有勇气说出来，为什么她们记忆会出现混乱和模糊等等。

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米兔的不满

在楚芒缇的节目中，播放了著名影星肖恩·潘最近接受采访的一段对话，潘说，米兔值得怀疑，非常猥琐，它令男性和女性分裂了。

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自这一年，不断有位高权重的男性因米兔指控下台，运动确实令一些男性和传统观念的支持者感到不舒服．

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传统中，认为自己有权力和金钱就能够为所欲为，有一大部分原因是，男权体系选择保护和相信男性。

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但节目中的专家明确表示，米兔运动绝不是针对所有男性，而是只针对男性中有性侵和性骚扰行为的，那应该是很小的一部分 —— 揭露和惩罚这一小部分人的目的是为了令其他男性有所顾及，界定什么能做什么不能，令女性更安全。

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米兔的未来目标

米兔终极目标应该是，彻底改变男权文化、传统、以及法律中针对性侵性骚扰的观点和做法，这需要一个漫长的从教育到立法的变革。

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举个简单的例子，加拿大的名主持人戈梅西案审理之后，就有法律方面的专家表示，应该改变目前调查审理性骚扰案的方式，需要设立专门的法庭，法官需要有专门训练，了解性侵案件的特殊，了解性侵受害人心理等。

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而这个改变或许需要女性进入社区和政坛，成为决策层，才能从根本上改变目前的状态 —— 从这一点看，米兔真的刚刚起步。

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米兔加害者的重新回归

是的，虽然只有一年，除了涉及犯罪，正在法庭审理的案子，比如明星考克比案，还有金牌制作人维恩斯坦等，其余很多是涉及骚扰，构不成犯罪。这些“米兔加害者”慢慢要求重回公众视野，并开始做出尝试。

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有专家认为，很多其他类型的罪犯都可以获得原谅，重新回到社区，很多人也得到新生。所以对米兔加害者也不应该例外．

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那么针对米兔加害者的回归应该留意些什么呢？

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楚芒缇的节目中，有听众电话表示，这些男性先从承认错误开始吧 —— 他们中的绝大部分虽然销声匿迹了，但并没有公开承认自己做错了并进行道歉

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只有承认了错误，才有资格获得原谅。

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